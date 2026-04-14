شاهد.. خطأ كارثي للحارس محمد العويس يتسبب بهدف في مرمى فريقه بالسعودية

شهدت منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي (يلو)، اليوم الثلاثاء، واقعة مثيرة للجدل كان بطلها الحارس الدولي السعودي محمد العويس، إثر ارتكابه خطأً فادحاً تسبب في استقبال شباك فريقه "العلا" هدفاً مفاجئاً أمام نادي الجندل.

وفي الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، وبينما كان التعادل السلبي يخيم على اللقاء، حاول قائد فريق العلا، محمد العويس، التصدي بقدمه لكرة أمامية طولية لفريق الجندل باتجاه منتصف ملعب فريقه.

وبدلاً من تشتيت الكرة أخطأ العويس في تقدير المسافة والارتقاء، لتمر الكرة من أمامه دون أن يتمكن من لمسها، تاركاً المرمى مشرعاً أمام مهاجم الجندل، البرازيلي إيتور لوبيز، الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة الشباك الخالية، معلناً افتتاح التسجيل لصالح الضيوف.

محمد العويس صفقة قياسية للعلا

ويعد محمد العويس أحد أبرز الأسماء في الكرة السعودية، حيث انتقل إلى نادي العلا في صفقة قياسية لتدعيم طموحات النادي الصاعد حديثاً والمنافس بقوة على مراكز الصعود إلى "دوري روشن" للمحترفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة الهدف بشكل واسع، وسط حالة من الذهول نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكها الحارس البالغ من العمر 34 عاماً، والذي عُرف بلقب "الأخطبوط" في مباريات المنتخب السعودي الكبرى.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولات الحاسمة من دوري يلو، حيث يسعى نادي العلا، المدعوم بصفقات عالمية ومحلية وازنة، لخطف إحدى بطاقات التأهل، في حين يطمح الجندل إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب وإحداث مفاجآت أمام الفرق المرشحة.