كيف حول سان جيرمان رميات التماس إلى سلاح هجومي مفاجئ للخصوم؟

نجح باريس سان جيرمان بطل أوروبا في تحويل رمية التماس الطويلة إلى أداة تكتيكية فعالة، تختلف تماما عن الأسلوب الإنجليزي المعروف.

ففي الوقت الذي تعتمد فيه فرق الدوري الإنجليزي على إرسال رميات التماس مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء بهدف الاستفادة من الكرات الثانية وسط الزحام، سار سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي في اتجاه مختلف كليا.

ولا يعتمد باريس على رمية التماس الطويلة لمنطقة الجزاء وسيلة مباشرة لتسجيل الأهداف، بل ينظر إليها وسيلة لبناء الهجمة بذكاء عبر سحب المنافس وخلق المساحات في العمق وفق تحليل موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطاني.

رميات التماس أحد أسلحة سان جيرمان

وتبين أرقام باريس سان جيرمان هذا الموسم (2025-2026) أن لاعبي الفريق أرسلوا رميتين طويلتين فقط إلى داخل منطقة الجزاء طوال الموسم الحالي، في المقابل بلغت نسبة احتفاظهم بالكرة بعدها 96%.

ولتوضيح الفكرة أكثر، يعتمد باريس سان جيرمان على ظهيره الأيسر نونو مينديز في تنفيذ الرميات الطويلة، لكن بطريقة غير متوقعة.

فمع اقتراب لاعبي الوسط والجناح في سان جيرمان من مينديز وهو ما يجذب مدافعي الفريق المنافس نحو الخط الجانبي، يقوم اللاعب البرتغالي بإرسال الكرة إلى الوسط نحو جواو نيفيز أو فيتينيا، ما يوفر للأخيرين المساحات المفتوحة لتنفيذ هجوم خاطف خلال ثوان، وهو ما تكرر عدة مرات الأسبوع الماضي أمام ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

العنصر الأبرز

ويعد فيتينيا العنصر الأبرز في هذه المنظومة حيث استقبل 148 رمية تماس في الموسم الحالي، الأكثر بين لاعبي الأندية الأوروبية الكبرى.

ويدفع التركيز على فيتينيا ونيفيز بدرجة أقل الخصوم لفرض رقابة لصيقة عليهما وهو ما يستغله باريس سان جيرمان لخلق مساحات في أماكن أخرى.

وفي الواقع لا يعتمد الباريسيون على هذا الأسلوب طوال المباراة، بل يستخدمونه في أوقات محددة مثل بداية المباريات عندما يكون الخصم مندفعا، وعند مواجهة ضغط عال لاستغلال المساحات خلف الدفاع.

وفي الوقت ذاته يمكن أن تتحول الرمية الطويلة إلى تمريرة مباشرة نحو الأجنحة السريعة مثل خفيشا كفاراتسخيليا وبرادلي باركولا.

أسلوب فعّال

بحسب "ذا أثلتيك" فقد أثبت هذا الأسلوب فعاليته في عدة مباريات أبرزها ضد ليفربول الأسبوع الماضي، وإنتر ميلان في نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، وتوتنهام هوتسبير في كأس السوبر الأوروبي.

ويقترب باريس سان جيرمان حامل اللقب من بلوغ نصف نهائي البطولة الأوروبية العريقة لكن لتأكيد ذلك عليه أن يجتاز الليلة عقبة ليفربول بملعب أنفيلد في إياب ربع النهائي علما بأن الفريق الفرنسي فاز ذهابا 2-0 على ملعبه حديقة الأمراء الأسبوع الماضي.