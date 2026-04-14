شتائم وإهانات.. حملة فرنسية ضد لاعبة جمباز قررت تمثيل الجزائر

قررت لاعبة الجمباز الشابة جنى العروي تقديم شكوى رسمية بعد تعرضها لموجة من الشتائم والتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانهالت التعليقات ذات الطابع المهين والتشهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على العروي (21 عاما) بعد إعلانها ترك منتخب فرنسا وتمثيل الجزائر.

فبعد 10 سنوات من تمثيل فرنسا بمختلف الفئات العمرية قررت العروي الانضمام إلى المنتخب الجزائري للجمباز، وهو ما أشعل موجة من "التنمر الإلكتروني" ضدها على حد وصف شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية.

ونشرت العروي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام رسالة مطولة أهم ما جاء فيها "كانت هذه الفكرة تراودني دائما. كنت أعلم أنني سأغير جنسيتي الرياضية يوما ما لكنني لم أكن أعرف متى سيحدث ذلك. واليوم سنحت الفرصة وقررت اغتنامها".

تعليقات مسيئة

ويبدو أن هذا القرار لم يرق لكثيرين في فرنسا قرروا مهاجمة اللاعبة بتعليقات صعبة مثل "قرار انتهازي"، "خائنة"، "منافقة"، "لم نر أحدا بلا كرامة إلى هذا الحد".

وفي اليوم التالي أعلن المحامي نبيل بودي أن العروي استعانت بخدماته من أجل تقديم شكوى جنائية ضد المسيئين لها.

وقال في بيان "منذ قرارها الأخير، تتعرض السيدة العروي لعدد كبير من الرسائل والمنشورات والتعليقات ذات الطابع المهين والتشهيري والمخيف على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأفعال المتكررة والواسعة النطاق تتجاوز إطار النقد الرياضي وتمس كرامتها بشكل خطير"

وأضاف "كلّفتني جنى العروي بملاحقة جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الحملة من الكراهية. وتؤكد موكلتي وهي رياضية من المستوى العالي، أن قرارها شخصي"

مسيرة جينا لاروري

وفي مسيرتها الرياضية، أحرزت العروي المولودة في 15 يناير/كانون الثاني 2005 في مدينة ليون لأبوين جزائريين، الميدالية البرونزية الأوروبية في لايبزيغ العام الماضي ضمن منافسات الفرق، كما توجت بطلة لفرنسا في الفردي عام 2023.

ونالت أيضا الميدالية البرونزية في بطولة العالم بأنتويرب (2023)، وقبلها بعام حصدت الميدالية الفضية مع فرنسا خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أُقيمت في الجزائر.

وتعرّضت العروي لعقوبة الإيقاف عام 2024، لمدة 6 أشهر بحجة تورطها بقضية منشطات إثر "خطأ في الجرعة عند استخدام دواء الفنتولين"، وذلك قبل 5 أيام فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس، ما حرمها من المشاركة فيها.

وبعد أشهر من نزاع قانوني، خلصت الوكالة الفرنسية لمكافحة المنشطات إلى أن الأمر كان مجرد خطأ غير مقصود في تحديد الجرعة.