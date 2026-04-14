نجم برشلونة السابق يسكت منتقدي لامين جمال

دافع إيفان راكيتيتش، نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم السابق، عن لامين جمال، نجم الفريق الكتالوني الحالي، وسط تزايد التدقيق في سلوك اللاعب الشاب وتصريحاته.

وشدد راكيتيتش على ضرورة السماح للنجم الشاب بالتعبير عن نفسه مع مواصلة تطوره على أعلى المستويات.

وأصبح جمال مؤخرا حديث الساعة بعد سلسلة من التصريحات الصريحة وردود الفعل الغاضبة على استبداله، مما أثار جدلا واسعا بين المشجعين والنقاد.

ولا يزال الجناح الواعد البالغ 18 عاما أحد أبرز مواهب برشلونة والعالم، لكن شخصيته وثقته بنفسه أثارتا ردود فعل متباينة.

مع استعداد برشلونة لمباراة الإياب الحاسمة بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا ضد مضيفه أتلتيكو مدريد، في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء، تدخل لاعب خط الوسط السابق للدفاع عن جمال.

نجم برشلونة السابق يسكت منتقدي لامين

ويعتقد النجم الكرواتي أن التركيز يجب أن ينصب على قدرات جمال الاستثنائية بدلا من الضجيج المحيط به، مشددا على ضرورة أن يستمتع اللاعبون باللحظة خلال الليالي الأوروبية الكبرى، رغم الضغط المصاحب لتمثيل برشلونة.

ونقل عن أسطورة برشلونة قوله لصحيفة (برشلونة يونيفرسال): "نعرف أي المباريات مميزة، ويتعين علينا أن نستعد لكل تفصيل صغير بعناية أكبر".

وأضاف "لا ينبغي أن تنسى أن تستمتع بوقتك وتكون سعيدا، فالضغط كبير، لكن هناك ملايين يتمنون لو كانوا مكانك. مع لامين، ما علينا فعله هو أن ندعه يستمتع، ويرقص، ويفعل ما يحلو له، لكنني أريد أيضا أن أراه يتحمل المسؤولية".

وأوضح راكيتيتش "لا تحتاج إلى توجيه اللاعبين الشباب كثيرا في العادة، لكن لامين وصل إلى مرحلة يطالب فيها نفسه بالكثير ويريد المزيد، رغم صغر سنه. وهذه المباريات هي التي يمكنه من خلالها التطور بشكل كبير، وبرشلونة بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى".

وتابع "منذ ظهوره الأول، وهو يتمتع بتلك الحيوية والتألق. أعتقد أن هذه هي الكلمة المناسبة. أنا لست من جيل الشباب، بل من الجيل القديم، لكن هذه هي كرة القدم اليوم. هذه الأمور جزء من اللعبة، لكن الأهم هو ما يحدث على أرض الملعب بعد ذلك، وهو يقدم أداء رائعا هناك لا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك".

وبينما أشاد راكيتيتش بموهبة جمال الفطرية، اعترف بأن إدارة موهبة فذة كهذه تتطلب قيادة قوية داخل غرفة الملابس، حيث قال "أعتقد أن كلمة (صعب) لا تعبر تماما عن الأمر، لكنني أعتقد أنه سيستفيد من قائد مثل (كارليس) بويول، أو راكيتيتش، أو تشافي".

وأتم راكيتيتش تصريحاته قائلا "مع ذلك، فالأمر ليس سهلا، لأنه بعد ذلك، عندما تسوء الأمور، نلقي باللوم على صغر سنه، وهذا ينطبق على كل من النجاح والفشل".