إحصائية صادمة للفرق التي خسرت ذهابا على أرضها في دوري الأبطال

تعكس تجارب دوري أبطال أوروبا عبر أكثر من ثلاثة عقود حقيقة واضحة، وهي ان الخسارة على الأرض في مباراة الذهاب تُعد من أصعب السيناريوهات التي يمكن لفريق أن يواجهها في الأدوار الإقصائية، إذ تضعه تحت ضغط مضاعف قبل لقاء الإياب خارج الديار.

قراءة تاريخية شاملة

ذكر موقع أوبتا المتخصص في الإحصائيات والأرقام، أنه منذ اعتماد النظام الحديث لدوري الأبطال موسم 1992-1993، شهدت البطولة 115 مواجهة إقصائية خسر فيها الفريق مباراة الذهاب على أرضه، نجحت سبعة فرق فقط في قلب الطاولة والتأهل أي بنسبة لا تتجاوز 6.1%.

وتزداد صعوبة المهمة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن ثلاث من هذه الحالات تحققت بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض -التي أُلغيت لاحقا- ما يعني أن نسبة النجاح فعليا في النظام الحالي أقل من ذلك.

بعبارة أخرى، التاريخ يقف ضد أي فريق يخسر ذهابا على ملعبه.

كيف حدثت هذه "الريمونتادات" النادرة؟

رغم ندرتها، فإن هذه الحالات تقدم نماذج مختلفة لكيفية قلب المعطيات:

أياكس ضد باناثينايكوس (نصف نهائي 1995-1996) خسر أياكس ذهابا في أمستردام بهدف دون رد، لكنه رد بقوة في اليونان بفوز 3-0.

الفريق الهولندي -الذي كان حامل اللقب- اعتمد على أسلوبه الهجومي المنظم بقيادة جيل ذهبي، ليحقق أول "عودة" من هذا النوع في تاريخ البطولة.

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ (ثمن النهائي 2010-2011) خسر إنتر ميلان ذهابا 1-0، لكنه انتفض في ميونيخ وفاز 3-2.

التأهل جاء بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، بعد مباراة مثيرة شهدت تقلبات عديدة، وأظهرت خبرة الفريق الإيطالي بطلا سابقا.

مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان (ثمن النهائي 2018-19) هذه واحدة من أكثر "الريمونتادات" درامية: خسارة 2-0 في أولد ترافورد وفوز 3-1 في باريس.

وهدف التأهل جاء في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء. تُعد الحالة الوحيدة التي نجح فيها فريق في تعويض فارق هدفين بعد خسارة الذهاب على أرضه.

إعلان

أياكس ضد ريال مدريد (ثمن النهائي 2018-19) خسر أياكس 2-1 ذهابا، لكنه قدم عرضا تاريخيا في مدريد وفاز 4-1.

تميّزت المباراة بجرأة هجومية وثقة كبيرة أمام حامل اللقب، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

توتنهام هوتسبير ضد أياكس (نصف النهائي 2018-19) خسر توتنهام ذهابا 1-0، ثم كان متأخراً 2-0 في الإياب، قبل أن يسجل ثلاثية تاريخية عبر لوكاس مورا، بينها هدف قاتل في الدقيقة 96.

تأهل الفريق الإنجليزي بفضل الأهداف خارج الأرض، في واحدة من أكثر الليالي جنوناً في تاريخ البطولة.

باريس سان جيرمان ضد برشلونة (ربع النهائي 2023-24) خسر باريس 3-2 على أرضه، لكنه استغل طرد أحد لاعبي برشلونة في الإياب ليحقق فوزا كبيرا 4-1.

أظهرت المواجهة أهمية التفاصيل الصغيرة مثل البطاقات الحمراء في تغيير مسار المواجهات.

باريس سان جيرمان ضد ليفربول (ثمن النهائي 2024-25) خسر باريس 1-0 ذهابا رغم سيطرته، ثم فاز بنفس النتيجة في أنفيلد.

حُسم التأهل بركلات الترجيح، قبل أن يواصل الفريق مشواره ويُتوّج باللقب الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

ماذا نلاحظ من هذه الحالات؟

عند تحليل هذه السيناريوهات النادرة، تظهر عدة عوامل مشتركة أبرزها الشجاعة الهجومية، حيث دخلت جميع الفرق مباريات الإياب بعقلية هجومية واضحة، إضافة إلى الخبرة أو الجرأة التكتيكية سواء لدى مدربين كبار أو فرق شابة خاضت المواجهات دون خوف أو تحفظ، إلى جانب اللحظات الحاسمة التي لعبت دورًا حاسمًا في تغيير مجرى النتائج عبر أهداف متأخرة أو أخطاء فردية أو بطاقات حمراء أثرت بشكل مباشر على التوازن داخل المباريات، فضلًا عن عامل الملعب الذي كشف عن أداء استثنائي خارج الديار على نحو غير معتاد في مثل هذه المراحل الحاسمة من المنافسات.

ماذا عن الفرق الحالية؟

في نسخة 2025-2026، تجد أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وسبورتينغ لشبونة نفسها أمام هذا التحدي الصعب، في ظل سيناريوهات إقصائية لا تحتمل الخطأ، حيث تتحول مباريات الإياب إلى اختبارات حقيقية للشخصية والخبرة والقدرة على التعامل مع الضغط الأوروبي العالي.

وتُظهر التوقعات الإحصائية لشركة “أوبتا” نسب نجاح الريمونتادا للأندية التي خسرت لقاء الذهاب على أرضها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يعكس مدى ندرة هذا النوع من العودة وصعوبة تحقيقه في هذا الدور الحاسم من المسابقة.

برشلونة: 21.1%.

ريال مدريد: 16.6%.

سبورتينغ: 12%.

ورغم أن هذه النسب تبدو منخفضة، فإنها أعلى من المتوسط التاريخي، ما يعكس تقارب المستوى بين الفرق في النسخة الحالية واشتداد المنافسة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

ويقول التاريخ إن الخسارة على أرضك في مباراة الذهاب تعني أن الإقصاء هو السيناريو الأقرب، غير أن الواقع في هذه البطولة تحديدًا يثبت أن الاستثناءات كثيرًا ما تصنع المجد وتغيّر المسارات.

لذلك، ورغم أن المهمة تبدو شبه مستحيلة على الورق، فإن فرقًا تملك تاريخًا أوروبيًا كبيرًا مثل ريال مدريد أو برشلونة تبقى قادرة في كل مرة على كسر القاعدة وفرض منطقها الخاص، وهو ما يجعل دوري أبطال أوروبا البطولة الأكثر إثارة وتقلبًا في عالم كرة القدم.