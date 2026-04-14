أزمة "الـ 26 ملم".. يويفا يتدخل لإنهاء الخلاف بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) موقفه من الشكوى التي تقدم بها نادي برشلونة الإسباني، بخصوص حالة أرضية ملعب ميتروبوليتانو الخاصة بنادي أتلتيكو مدريد، مؤكدا أن مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستُلعب على عشب بارتفاع 26 ملم.

وجاء هذا التوضيح بعد جدل أثارته ظروف أرضية الملعب قبل المواجهة المرتقبة، حيث عبّر مدرب برشلونة هانسي فليك عن استيائه من حالة العشب خلال الحصة التدريبية في مدريد، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التدخل ومراجعة الوضع.

لوائح الاتحاد الأوروبي

وخلال اجتماع تحضيري جمع ممثلي يويفا والناديين، تم التأكيد على أن العشب يطابق المعايير التنظيمية، إذ تسمح لوائح المسابقات الأوروبية بحد أقصى يبلغ 30 ملم، ما يجعل ارتفاع 26 ملم ضمن النطاق القانوني.

وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا، فإن:

30 ملم هو الحد الأقصى المسموح به لارتفاع العشب في الملاعب.

كما يجب أن يكون ارتفاع العشب موحداً في جميع أنحاء الملعب.

وأن يكون هو نفسه في الحصص التدريبية ويوم المباراة.

ويحق للحكم أو مندوب الاتحاد الأوروبي إلزام النادي المضيف بقص العشب إذا رأوا أنه غير مناسب أو يتجاوز الحد المسموح به.

كما تم الاتفاق على أن يتم ري أرضية الملعب قبل المباراة وأثناء فترة الاستراحة، بهدف تحسين سرعة تمرير الكرة وظروف اللعب.

وبذلك، حسم يويفا الجدل مؤقتا قبل المواجهة الحاسمة، في ظل أجواء مشحونة بين الفريقين بعد سلسلة من اللقاءات المثيرة هذا الموسم، والتي حملت الكثير من التوتر والجدل التحكيمي، لتتحول حتى أرضية الملعب إلى نقطة خلاف جديدة قبل صافرة البداية.