موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، كلاسيكو ناري في أليانز أرينا، نستعرض موعدها والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

يستضيف بايرن ميونخ منافسه ريال مدريد الأربعاء 15 أبريل/نيسان 2026، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في صراع مفتوح على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وينطلق الكلاسيكو الأوروبي عند الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، و(21:00) بتوقيت مصر، و(20:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

قنوات البث الناقلة لقمة بايرن ميونخ وريال مدريد

beIN SPORTS 1

حقق بايرن فوزا ثمينا خارج أرضه بنتيجة 2-1 في مدريد، بفضل هدفي هاري كين ولويس دياز، فيما أبقى هدف مبابي آمال الفريق الملكي قائمة قبل موقعة الإياب.

تُعد هذه المباراة الفصل الـ29 في تاريخ مواجهات الفريقين، وهي الأكثر تكرارًا في دوري الأبطال. ورغم تفوق ريال مدريد تاريخيًا، فإن بايرن استعاد الثقة بفوزه الأخير في سانتياغو برنابيو، منهيا سلسلة سلبية طويلة.

الفريق الألماني يدخل اللقاء بأفضلية نسبية، إضافة إلى قوة كبيرة على أرضه، حيث فاز بجميع مبارياته الأوروبية هذا الموسم في ميونخ، بمعدل تهديفي مرتفع.

التشكيلة المتوقعة

بايرن ميونيخ:

ريال مدريد:

لونين؛ ألكسندر أرنولد، روديغر، ميليتاو، فران غارسيا؛ فالفيردي، كامافينغا، بيلينغهام؛ أردا غولر، مبابي وفينيسيوس جونيور.

حالة الفريقين

بايرن ميونيخ: سلسلة قوية (5 انتصارات وتعادل)، آخرها اكتساح سانت باولي 5-0.

ريال مدريد: نتائج متذبذبة مؤخرا، مع تعادل أخير أمام جيرونا.

مفاتيح اللعب

يعول بايرن على هدافه هاري كين، الذي يسعى لتحقيق أفضل أرقامه في البطولة. في المقابل، يعتمد ريال مدريد على سرعات فينيسيوس وخطورة مبابي في التحولات الهجومية.

تصريحات المدربين

قال مدرب بايرن كومباني إن مواجهة ريال مدريد تمثل تحديا كبيرا، مؤكدا احترامه لقيمة المنافس، مع طموح واضح لتحقيق الفوز مجددا.

من جانبه، شدد مدرب ريال مدريد أربلوا على ثقة لاعبيه في القدرة على العودة، مؤكدا أن الفريق لا يخشى اللعب في ميونيخ.