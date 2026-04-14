المنتخب السعودي يواجه منتخبا "لاتينيا" تحضيرا لمونديال 2026

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيخوض أولى مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة، الممتد من 25 مايو/أيار إلى 11 يونيو/حزيران، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التحضيري لمونديال 2026.

وبحسب ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي "سيلاقي الأخضر منتخب الإكوادور وديا في 30 مايو بتوقيت نيوجيرسي، على ملعب سبورتس إليستريتد في مدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية".

ويلعب المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في المجموعة الثامنة إلى جانب كل من إسبانيا، الأوروغواي والرأس الأخضر.

وكان "الأخضر" بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رونار قد مُني بهزيمتين وديتين في آذار/مارس خلال التوقف الدولي أمام مصر 4-0 وصربيا 2-1.