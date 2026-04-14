"كاس" تلزم الاتحاد التونسي لكرة القدم بتعويض المدرب السابق للمنتخب

قال محامي المدرب الفرنسي التونسي مهدي النفطي اليوم الثلاثاء إن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) أصدرت حكما يقضي بدفع الاتحاد التونسي لكرة القدم تعويضا للمدرب بسبب انهاء

مهامه في منصب المدير الفني للمنتخب الأول "بشكل متعسف".

ونشر المحامي عبد الله قلالي وثيقة الحكم الصادرة عن "كاس" في لوزان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وهي تلزم اتحاد الكرة التونسي بدفع 46 ألف دولار أمريكي للمدرب السابق.

وجاء في الوثيقة أن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي قبلت جزئيا الطلب المقدم من النفطي وقررت تقسيم الأعباء المالية للتحكيم مناصفة بين الطرفين على أن يتم تحميل كل طرف أتعاب محاميه الخاصة.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم تعاقد مع النفطي في سبتمبر/أيلول 2024 بعد الاتفاق على مشروع رياضي لإعادة بناء المنتخب التونسي لكن تم فسخ العقد في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، ما دفع المدرب إلى اللجوء الى "كاس" بسبب خلاف مالي.

وقال المحامي عبد الله قلالي اليوم الثلاثاء "كان بالإمكان التوصل لتسوية أفضل للجميع ولكن تعنت أطراف معينة أوصلنا للاحتكام إلى كاس".

ولم يصدر تعليق على الفور من جانب الاتحاد التونسي لكرة القدم .