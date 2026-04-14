"كاس" تلزم الاتحاد التونسي لكرة القدم بتعويض المدرب السابق للمنتخب

الصورة عدد 2 ـ لاعبو منتخب تونس حققوا 7 انتصارات في 8 مباريات بتصفيات كأس العالم ـ المصدر صفحة الاتحاد التونسي لكرة القدم فيسبوك
عدد من لاعبي المنتخب التونسي الذي سيشارك في مونديال 2026 (مواقع التواصل)
Published On 14/4/2026
آخر تحديث: 22:48 (توقيت مكة)

قال محامي المدرب الفرنسي التونسي مهدي النفطي اليوم الثلاثاء إن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) أصدرت حكما يقضي بدفع الاتحاد التونسي لكرة القدم تعويضا للمدرب بسبب انهاء
مهامه في منصب المدير الفني للمنتخب الأول "بشكل متعسف".

ونشر المحامي عبد الله قلالي وثيقة الحكم الصادرة عن "كاس" في لوزان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وهي تلزم اتحاد الكرة التونسي بدفع 46 ألف دولار أمريكي للمدرب السابق.

وجاء في الوثيقة أن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي قبلت جزئيا الطلب المقدم من النفطي وقررت تقسيم الأعباء المالية للتحكيم مناصفة بين الطرفين على أن يتم تحميل كل طرف أتعاب محاميه الخاصة.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم تعاقد مع النفطي في سبتمبر/أيلول 2024 بعد الاتفاق على مشروع رياضي لإعادة بناء المنتخب التونسي لكن تم فسخ العقد في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، ما دفع المدرب إلى اللجوء الى "كاس" بسبب خلاف مالي.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Second Round - Wydad Casablanca v Al Hilal - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - February 4, 2023 Wydad Casablanca coach Mehdi Nafti before the match REUTERS/Andrew Boyers
المدرب التونسي مهدي النفطي (رويترز)

وقال المحامي عبد الله قلالي اليوم الثلاثاء "كان بالإمكان التوصل لتسوية أفضل للجميع ولكن تعنت أطراف معينة أوصلنا للاحتكام إلى كاس".

ولم يصدر تعليق على الفور من جانب الاتحاد التونسي لكرة القدم .

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
