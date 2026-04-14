الاستئناف يثبت أحكام السجن ضد 18 مشجعا سنغاليا بالمغرب

أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، الأحكام الصادرة بحق 18 مشجعا سنغاليا أوقفوا في يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وكانت محكمة مغربية قد عاقبت هؤلاء المشجعين بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، لتورطهم في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة المغرب والسنغال في نهائي نسخة 2025، وقد تم تثبيت هذه الأحكام في وقت متأخر من الليلة الماضية وفق ما ذكر موقع "هسبريس" المغربي.

أعمال عنف

وأُدين المشجعون بارتكاب أعمال عنف لا سيما ضد قوات الأمن المغربية، بالإضافة إلى إتلاف مرافق رياضية فضلا عن اقتحام أرضية الملعب ورمي مقذوفات.

وفي المرحلة الأولى حكم على 9 منهم بالسجن لمدة سنة واحدة مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار) وعلى 6 آخرين بالسجن لمدة ستة أشهر مع غرامة قدرها ألفي درهم (نحو 200 دولار) فيما حُكم على الثلاثة الباقين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة قدرها ألف درهم (نحو 100 دولار).

كما حُكم على مشجع فرنسي من أصول جزائرية بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف درهم (نحو 100 دولار) لرميه زجاجة ماء على أرضية الملعب.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن المشجعين الذين حُكم عليهم بالسجن لـثلاثة أشهر، بدءا من السبت المقبل وفق ما ذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية.

عقوبات مشددة

وفي الوقت نفسه يطالب الادعاء العام بتشديد العقوبات على هؤلاء المشجعين معتبرا أن "الأحكام الأصلية كانت مخففة أكثر من اللازم بالنظر إلى خطورة الحادثة".

في المقابل نفى المشجعون ارتكابهم أي مخالفات، وشددوا على براءتهم من التهم الموجهة إليهم.

وأكد محامي الدفاع أن موكليه "لم يتصرفوا بسوء نية"، موضحا أن دخولهم إلى أرض الملعب حدث خوفا من التدافع أو تفادي التعرض للبصق أو الإصابة بمقذوفات أُلقيت من المدرجات، على حد تعبيره.

إعلان

ورفض المحامي أيضا الادعاءات التي أفادت أن "اقتحامهم" لأرض الملعب كان احتجاجا على القرارات التحكيمية في أواخر الشوط الثاني.

أحداث مباراة المغرب والسنغال

واندلعت شرارة الأحداث في تلك المباراة التي جرت يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني وذلك بعد دقائق قليلة من إلغاء هدف للسنغال.

واعترض لاعبو السنغال على قرار الحكم وانسحبوا من الملعب ودخلوا غرف الملابس ثم عادوا إلى أرضية الملعب، قبل أن يهدر المغربي إبراهيم دياز ركلة جزاء، وفي الوقت الإضافي تمكن السنغال من تسجيل هدف الفوز عبر بابي غاي.

وبعد أقل من شهرين على انتهاء المباراة أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارا باعتبار السنغال مهزومة في النهائي ومنح اللقب للمغرب، وهو قرار تقدّم السنغاليون باستئناف ضده أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).