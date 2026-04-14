بالفيديو.. إصابة إيكيتيكي مع ليفربول تهدد مشاركته في كأس العالم

LIVERPOOL, ENGLAND - APRIL 14: Hugo Ekitike of Liverpool holds his ankle as he appears to be injured during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Liverpool FC and Paris Saint-Germain FC at Anfield on April 14, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
هوغو إيكيتيكي لاعب ليفربول بعد سقوطه (غيتي إيميجز)
Published On 14/4/2026

خرج مهاجم ليفربول الإنجليزي هوغو إيكيتيكي من مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الشوط الأول، حيث غادر الملعب باكيًا وعلى حمالة.

وأشار اللاعب إلى وتر أخيل أثناء تلقيه الإسعافات من الطاقم الطبي، في مشهد أثار القلق داخل ملعب أنفيلد.

وقد تمتد تداعيات الإصابة إلى ما هو أبعد من موسم ليفربول، إذ من المنتظر أن يكون إيكيتيكي ضمن قائمة المنتخب الفرنسي في كأس العالم المقررة بين يونيو ويوليو هذا العام.

وسجل المهاجم 17 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، منذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل 93 مليون دولار في يوليو الماضي.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي
