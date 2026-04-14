بالفيديو.. إصابة إيكيتيكي مع ليفربول تهدد مشاركته في كأس العالم

خرج مهاجم ليفربول الإنجليزي هوغو إيكيتيكي من مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الشوط الأول، حيث غادر الملعب باكيًا وعلى حمالة.

وأشار اللاعب إلى وتر أخيل أثناء تلقيه الإسعافات من الطاقم الطبي، في مشهد أثار القلق داخل ملعب أنفيلد.

وقد تمتد تداعيات الإصابة إلى ما هو أبعد من موسم ليفربول، إذ من المنتظر أن يكون إيكيتيكي ضمن قائمة المنتخب الفرنسي في كأس العالم المقررة بين يونيو ويوليو هذا العام.

وسجل المهاجم 17 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، منذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل 93 مليون دولار في يوليو الماضي.