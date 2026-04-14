إنجاز شبه مستحيل.. 5 لاعبين مروا على الدوريات الخمس الكبرى

يفتخر عدد قليل جدا من لاعبي كرة القدم في التاريخ بأنهم شاركوا أو انضموا لفرق بجميع الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا خلال مسيرتهم الاحترافية.

وعند تخصيص الحديث عن الدوريات الكبرى في القارة العجوز فإن المقصود بها هي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، الدوري الإسباني "لا ليغا"، الدوري الألماني "بونديسليغا"، الدوري الإيطالي "الكالشيو"، الدوري الفرنسي "الليغ ون".

ويقتصر هذا الإنجاز النادر على عدد محدود من اللاعبين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، من بين آلاف المحترفين الذين مروا عبر أشهر المسابقات الكروية في القارة الأوروبية.

5 لاعبين مروا على الدوريات الخمس الكبرى

ونلقي نظرة تاليا على 5 لاعبين فقط انضموا لفرق في الدوريات الخمس الكبرى، مع عدد مبارياتهم محليا وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت (Transfermarkt) الشهير.

الروماني فلورين رادوتشويو

بدأت مسيرة المهاجم الدولي الروماني رادوتشويو مع الدوريات الكبرى مع باري الإيطالي عام 1990، بعدما انضم إليه قادما من دينامو بوخارست وخاض معه 30 مباراة.

وخلال مسيرته الحافلة بالتنقل، دافع رادوتشويو عن ألوان فرق أخرى في الدوريات الكبرى هي ميلان الإيطالي (خاض معه 7 مباريات)، وإسبانيول الإسباني (56 مباراة)، ووست هام يونايتد الإنجليزي (11 مباراة)، وشتوتغارت الألماني (19 مباراة)، وموناكو الفرنسي (12 مباراة).

ولعب كذلك مع فريقين آخرين في إيطاليا هما هيلاس فيرونا (30 مباراة) وبريشيا (29 مباراة).

الدنماركي كريستيان بولسن

خطا بولسن خطوته الأولى في الدوريات الكبرى برحيله عن كوبنهاغن وانضمامه لشالكه الألماني صيف عام 2002، وخاض معه 111 مباراة بالدوري الألماني.

وفي ظرف 10 سنوات، دافع بولسن عن ألوان إشبيلية الإسباني (62 مباراة)، ويوفنتوس الإيطالي (48 مباراة)، وليفربول الإنجليزي (12 مباراة)، وإيفيان الفرنسي (24 مباراة)، ومنه رحل عن الدوريات الكبرى بانتقاله إلى أياكس أمستردام الهولندي صيف عام 2012.

المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش

انضم لاعب خط الوسط إلى فيورنتينا الإيطالي عام 2008 قادما من بارتيزان بلغراد، وبذلك كان الدوري الإيطالي بداية مسيرته مع البطولات الكبرى.

وبعد خمسة مواسم مع "الفيولا" خاض خلالها 116 مباراة بالكالشيو، رحل يوفيتيتش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وخاض معه (35 مباراة)، ثم عاد إلى إيطاليا مرتديا قميص إنتر (31 مباراة)، ومنه ذهب إلى إشبيلية الإسباني (21 مباراة).

وبعد الفريق الأندلسي، استقر يوفيتيتش لفترة مع موناكو الفرنسي (61 مباراة)، قبل أن ينضم إلى هيرتا برلين الألماني ودافع عن ألوانه في (35 مباراة).

الهولندي جاستن كلويفرت

يعد نجل النجم السابق باتريك كلويفرت أصغر لاعب في التاريخ يلعب في الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك قبل بلوغه سن 25 عاما، وفق ما ذكر موقع بلانيت فوتبول (Planet Football) الشهير.

وعرف كلويفرت طريق الدوريات الكبرى من بوابة روما الإيطالي عام 2018 بعدما انتقل إليه قادما من أياكس أمستردام، ومن هناك شق طريقه نحو بقية المسابقات.

دافع كلويفرت عن ألوان روما الإيطالي في 53 مباراة، ولايبزيغ الألماني (19 مباراة)، ونيس الفرنسي (27 مباراة)، وفالنسيا الإسباني (26 مباراة)، وحتى كتابة هذه السطور خاض مع فريقه الحالي بورنموث الإنجليزي 84 مباراة.

الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ

يثير وجود اسم أوباميانغ في هذه القائمة الفريدة بعض التحفظ، على اعتبار أنه لم يخض أي مباراة مع ميلان في الدوري الإيطالي، مع أنه كان لاعبا في صفوفه وخرج على سبيل الإعارة عدة مرات منذ عام 2008 حتى بيعه نهائيا لسانت إيتيان الفرنسي عام 2012.

عموما، عرفت مسيرة أوباميانغ تنقلات كثيرة بين أندية الدوريات الكبرى، فقد لعب للفرق الفرنسية سانت إيتيان (87 مباراة)، وأولمبيك مارسيليا (60 مباراة)، موناكو (19 مباراة)، وليل (14 مباراة).

وفي الدوري الإسباني خاض 18 مباراة مع برشلونة، أما في إنجلترا فشارك مع فريقين كبيرين هما أرسنال (128 مباراة) وتشلسي (15 مباراة).

وكانت أطول مسيرة احترافية لأوباميانغ مع بوروسيا دورتموند الألماني، ومعه خاض 144 مباراة.