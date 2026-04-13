مقتل لاعب غاني إثر هجوم مسلح على حافلة فريقه

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن مقتل اللاعب دومينيك فريمبونغ خلال سطو مسلح على حافلة فريق ناديه بيريكوم تشيلسي أثناء عودتهم من مباراة خارج أرضهم في الدوري الغاني الممتاز.

ووقع الهجوم يوم الأحد بين غواسو وبيباني بينما كان الفريق عائداً إلى دياره من المباراة ضد سامارتكس في سامريبوي جنوب البلاد.

وقال نادي بيريكوم تشيلسي في بيان اليوم الاثنين: "في طريق عودتنا إلى بيريكوم من سامريبوي، تعرضت حافلة فريقنا لهجوم من قبل مجموعة من اللصوص المسلحين الذين أغلقوا الطريق لمنع مرورنا".

وأضاف: "بدأ رجال ملثمون يحملون بنادق هجومية بإطلاق النار على حافلتنا بينما كان السائق يحاول الرجوع للخلف. فرّ اللاعبون والطاقم إلى الأدغال القريبة للاحتماء".

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم لاحقاً أن اللاعب فريمبونغ البالغ من العمر 20 عاماً قد توفي.

وكتب: "لقد تلقى الاتحاد الغاني لكرة القدم بصدمة عميقة وحزن بالغ نبأ وفاة دومينيك فريمبونغ لاعب نادي بيريكوم تشيلسي لكرة القدم".

"إن هذا الحادث المأساوي ليس خسارة فادحة لنادي بيريكوم تشيلسي فحسب، بل لكرة القدم الغانية ككل. كان دومينيك موهبة شابة واعدة، وقد جسّد تفانيه وشغفه باللعبة روح دورينا".

من جهتها أكدت الحكومة الغانية أنها ستعزز الترتيبات الأمنية للأندية المسافرة للمشاركة في المسابقات المحلية.

وتعيد هذه الحادثة للأذهان هجوماً مماثلاً وقع في عام 2023 استهدف حافلة فريق ليجون سيتيز، وهو نادٍ آخر في الدوري الغاني الممتاز، لكن ذلك الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات في ذلك الوقت.