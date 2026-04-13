مدرب الترجي يفجرها: هدف دياكيتي شرعي.. وحرمنا من انتصار عريض

أكد باتريس بوميل، مدرب الترجي الرياضي التونسي، أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل بكثير من الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مساء الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وشدد بوميل على أن الهدف الذي سجله أبو بكر دياكيتي وتم إلغاؤه كان شرعيا تماما، ولو احتسب لخرج الفريق منتصرا بنتيجة عريضة.

وأوضح بوميل خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن استراتيجيته الفنية اعتمدت بشكل أساسي على اللعب بشكل عمودي وضرب المساحات خلف مدافعي صن داونز، وهي الطريقة التي سببت إزعاجا كبيرا للمنافس.

ودافع المدرب الفرنسي عن خياراته الفنية وتغييراته، مؤكدا أن دخول داكيتي وديارا كان يهدف لاستغلال مهاراتهما في الاختراق، رغم أن الفريق افتقد قليلا للهدوء والتركيز في اللمسة الأخيرة.

الضغط العشوائي

وكشف بوميل عن تفصيل تكتيكي هام كان سببا في استقبال الهدف، حيث ذكر أنه حذر لاعبيه من الضغط العشوائي على حارس مرمى صن داونز لقدرته العالية على بناء اللعب، لكن اندفاع اللاعبين في لحظة حماس تسبب في ثغرة دفاعية كلفت الفريق الهدف الوحيد.

كما انتقد بوميل فكرة أنه مدرب "شوط ثان" فقط، مؤكدا أن الترجي قدم مباراة كاملة وسيطر على مجريات اللعب، لكن إيقاف المباراة لفترة طويلة بعد الهدف الملغي كسر نسق الفريق التصاعدي.

وفي ختام حديثه، أبدى بوميل ثقة مطلقة في قدرة لاعبي الترجي على حسم التأهل من قلب جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه استمد هذه الثقة من العزيمة التي رآها في عيون لاعبيه عقب اللقاء، ومذكرا الجميع بأن فريقه يمتلك الخبرة الكافية للتسجيل في الملاعب الصعبة والعودة ببطاقة العبور للنهائي القاري.

ويتطلع الترجي لقلب تأخره وخطف بطاقة التأهل إلى النهائي من بريتوريا حيث تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل.