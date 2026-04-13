موعد مباراة ليفربول ضد سان جيرمان في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا وقنوات البث الناقلة

مباراة ليفربول وسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، قمة منتظرة في الأنفيلد. إليكم تفاصيل موعدها وقنوات البث الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول ضد سان جيرمان

تتجه الأنظار إلى ملعب أنفيلد، حيث يستضيف ليفربول منافسه سان جيرمان، مساء غد الثلاثاء 14 أبريل/نيسان 2026، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، (21:00) بتوقيت مصر و(20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث الناقلة لمباراة سان جيرمان وليفربول

beIN SPORTS 1

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بأفضلية واضحة، مدعومًا بتاريخه الإيجابي في المواجهات الإقصائية أمام ليفربول، إذ سبق له التفوق عليه في مناسبتين بنظام الذهاب والإياب.

في المقابل، يعوّل ليفربول على عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب خبرته القارية، حيث نجح في تجاوز ربع النهائي في 6 من آخر 8 محاولات، رغم تعثره مؤخرًا عند هذا الدور.

مفاتيح لعب ليفربول وسان جيرمان

يعتمد ليفربول على نجمه المصري محمد صلاح لقيادة الهجوم، خاصة مع حاجته لتسجيل هدف مبكر يعيد التوازن للمواجهة.

أما باريس، فيملك تنوعًا هجوميًا وقدرة على التسجيل خارج أرضه، وهو ما يعزز فرصه في تأكيد التأهل. أرقام لافتة لم تنتهِ أي مباراة لباريس في الأدوار الإقصائية أوروبيًا بدون أهداف. لم يسبق لليفربول أن تعادل سلبيًا أمام فرق فرنسية في المسابقات الأوروبية. قراءة فنية

سيكون لزامًا على مدرب ليفربول أرني سلوت إيجاد التوازن بين الهجوم والدفاع، في ظل خطورة المرتدات الباريسية.

في المقابل، سيحاول باريس إدارة المباراة بذكاء، مستفيدًا من نتيجة الذهاب، دون التراجع الكامل.