لاعب إسبانيول يغلق حسابه على إنستغرام بسبب جماهير برشلونة

اضطر الإسباني بول لوزانو لاعب إسبانيول إلى تعطيل حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من انتهاء مباراة الفريق ضد برشلونة في ديربي كتالونيا.

وتعرّض لوزانو (26 عاما) لمضايقات من أنصار النادي الكتالوني الذين لم تعجبهم تصريحات اللاعب التي انتقد فيها سلوك لاعبي برشلونة بعد نهاية المباراة التي جرت السبت الماضي على ملعب كامب نو لحساب الجولة 31 من الليغا.

وكان لوزانو دخل في مشادات مع بعض لاعبي برشلونة خلال المباراة، زادت حدتها في النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

إسبانيول يغلق حسابه على إنستغرام

وعلّق لوزانو على ما حدث بالقول "الجميع رأى مستوى الاحترام الذي يكنونه لزملائهم المحترفين، ليس لدي الكثير لأضيفه".

وأضاف لاحقا "حاولوا استفزازي قليلا لأنهم فازوا وهذا يحدث في كرة القدم، هذا كل شيء. عندما تخسر عليك أن تتحمل ذلك".

ويبدو أن هذه الكلمات لم ترق لأنصار برشلونة الذين انهالوا على حسابات اللاعب خاصة في إنستغرام بسيل من رسائل الكراهية على حد وصف شبكة آر إم سي سبورت (RMC Sport) الفرنسية.

وأضافت "هذا مثال جديد على سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لقد أصبح لوزانو ضحية لحملة تنمّر إلكتروني".

وما زال حساب اللاعب على إنستغرام مغلقا حتى ساعة كتابة هذه السطور، أما حسابه على منصة إكس فلا يزال مفتوحا لكنه غير نشط منذ يونيو/حزيران 2025.

من جهتها أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الإسبانية أن الحالة النفسية للاعب جيدة، لكنه لا يرغب في تلقي المزيد من الإهانات ورسائل الكراهية.

فوز برشلونة على إسبانيول

وحقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه إسبانيول في الديربي الكتالوني 4-1، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة وسّع بها الفارق إلى 9 نقاط عن غريمه ريال مدريد قبل 7 جولات من النهاية.