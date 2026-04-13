للمرة الأولى.. سيدة تدير فريق رجال في أحد الدوريات الخمسة الكبرى

أعلن نادي يونيون برلين المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) تعيين ماري لويز إيتا مديرة فنية لفريق الرجال، في حدث هو الأول من نوعه في الدوريات الخمسة الكبرى.

قال النادي، في بيان، إن فريق الرجال سيخوض المرحلة الأخيرة من الموسم، ومعركة تجنب الهبوط من الدوري الألماني، تحت قيادة ماري لويز إيتا (34 عامًا)، المدربة السابقة لفريق تحت 19 عامًا والمدربة المستقبلية للفريق الأول للسيدات بالنادي.

وأضاف البيان "تم إعفاء المدير الفني ستيفن بومغارت والمدربين المساعدين دانيلو دي سوزا وكيفن ماكينا من مهامهم في فريق الرجال".

وجاء تعيين إيتا حتى نهاية الموسم الحالي بعد إقالة بومغارت، الذي خسر فريقه، السبت الماضي، بنتيجة (1-3) أمام فريق إف سي هايدنهايم متذيل الترتيب.

ويحتل يونيون برلين المركز الحادي عشر في الدوري من 18 فريقًا، ويتقدم بفارق 11 نقطة عن منطقة الهبوط، مع تبقي خمس مباريات، لكنه لم يفز إلا مرتين في 14 مباراة بالدوري منذ بداية عام 2026.

وإيتا ليست غريبة على تدريب فرق الرجال، إذ أصبحت أول مدربة مساعدة في الدوري الألماني، عبر بوابة يونيون برلين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وبهذه الخطوة أصبحت إيتا أول مديرة فنية لفريق رجال في الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.