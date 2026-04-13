كروس في طريقه للعودة إلى ريال مدريد

COLOGNE, GERMANY - SEPTEMBER 01: Toni Kroos, German former football player, holds a ball during the first matchday of the Icon League at Lanxess Arena on September 01, 2024 in Cologne, Germany. The Icon League, was founded in November last year. The aim of the small-sided indoor soccer league is to maximise the highlights of the game and create an innovative football spectacle. (Photo by Pau Barrena/Getty Images)
كروس في طريقه للعودة إلى ريال مدريد لتولي منصب إداري (غيتي)
Published On 13/4/2026

يخطط ريال مدريد لإعادة لاعبه الألماني المعتزل توني كروس إلى صفوف النادي، لكن ضمن الهيكل الإداري.

وأكدت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن مجلس إدارة ريال مدريد وصل إلى قناعة مفادها أن عودة كروس (36 عاما) إلى النادي تشكّل إضافة مهمة للمستقبل من خلال تطوير المنظومة الرياضية.

وترى أن وجود كروس عن قرب مع ريال مدريد قد يسهم في دعم ما وصفته "بالجيل الحالي" بمن فيهم المدرب ألفارو أربيلوا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم تحديد دوره بشكل دقيق حتى الآن.

ويتمتع كروس بعلاقة مميزة مع الرئيس فلورنتينو بيريز سواء خلال مسيرته كلاعب، أو حتى بعد اعتزاله صيف عام 2024، وهو ما دفع الرئيس إلى دعم "فكرة عودته".

واستقر كروس بعد الاعتزال في مدريد، بل وتكيفت عائلته مع الحياة فيها، كما أطلق أكاديميته الخاصة وزار أيضا المدينة الرياضية للنادي الملكي مرتين خلال الأسابيع الماضية، نقل خلالها خبرته كلاعب للاعبين الشباب.

أرقام كروس مع ريال مدريد

وارتدى كروس قميص ريال مدريد منذ وصوله إليه صيف عام 2014 قادما من بايرن ميونخ في صفقة بلغت 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار)، حتى اعتزاله قبل عامين.

كروس خاض 465 مباراة بقميص ريال مدريد من عام 2014 إلى 2024 (رويترز)

وخلال هذه الفترة خاض كروس مع ريال مدريد 465 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 28 هدفا وقدم لزملائه 99 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

وتوج مع ريال مدريد بـ22 لقبا هي الدوري الإسباني (4)، وكأس ملك إسبانيا (1)، وكأس السوبر الإسباني (4)، ودوري أبطال أوروبا (5)، وكأس السوبر الأوروبي (3)، وكأس العالم للأندية (5).

المصدر: الصحافة الإسبانية
