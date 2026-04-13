شاهد.. ركلة جزاء ضائعة تحولت لهدف "بالصدفة"

شهدت مواجهة روبيو نو وضيفه أوليمبيا أسونسيون، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الباراغواياني الممتاز، لقطة نادرة وصفت بالأغرب هذا الموسم، بطلها مدافع أراد "الإنقاذ" فمنح الخصم هدفا بطريقة كوميدية.

بينما كانت المباراة تشير إلى تقدم أوليمبيا بهدف نظيف، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الضيوف في الدقيقة 56، انبرى لتنفيذها اللاعب سيباستيان فيريرا.

تألق حارس مرمى روبيو نو، فرانكو فراغيدا، في التصدي للركلة ببراعة، وظن الجميع أن الخطر قد زال، إلا أن المدافع فرناندو "تشابا" مارتينيز تدخل في محاولة لتشتيت الكرة المرتدة بأقصى قوة ممكنة.

وبدلاً من إبعادها خارج الملعب، اصطدمت تسديدة مارتينيز مباشرة بوجه "فيريرا" لترتد الكرة من وجه الأخير وتسكن الشباك، وسط ذهول اللاعبين والجماهير.

وساهم هذا الهدف "الغريب" في تأمين النقاط الثلاث لأوليمبيا، الذي عزز صدارته لبطولة "أبيرتورا" 2026، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه سيرو بورتينيو، بينما تجرع روبيو نو مرارة الخسارة التاسعة ليحتل المركز العاشر في دوري يضم 12 فريقا.