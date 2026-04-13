رياضة|باراغواي

شاهد.. ركلة جزاء ضائعة تحولت لهدف "بالصدفة"

حفظ

هدف غريب شهدته مباراة روبيو نو وضيفه أوليمبيا أسونسيون في دوري الباراغواي (مواقع التواصل)
Published On 13/4/2026

شهدت مواجهة روبيو نو وضيفه أوليمبيا أسونسيون، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الباراغواياني الممتاز، لقطة نادرة وصفت بالأغرب هذا الموسم، بطلها مدافع أراد "الإنقاذ" فمنح الخصم هدفا بطريقة كوميدية.

بينما كانت المباراة تشير إلى تقدم أوليمبيا بهدف نظيف، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الضيوف في الدقيقة 56، انبرى لتنفيذها اللاعب سيباستيان فيريرا.

تألق حارس مرمى روبيو نو، فرانكو فراغيدا، في التصدي للركلة ببراعة، وظن الجميع أن الخطر قد زال، إلا أن المدافع فرناندو "تشابا" مارتينيز تدخل في محاولة لتشتيت الكرة المرتدة بأقصى قوة ممكنة.

وبدلاً من إبعادها خارج الملعب، اصطدمت تسديدة مارتينيز مباشرة بوجه "فيريرا" لترتد الكرة من وجه الأخير وتسكن الشباك، وسط ذهول اللاعبين والجماهير.

وساهم هذا الهدف "الغريب" في تأمين النقاط الثلاث لأوليمبيا، الذي عزز صدارته لبطولة "أبيرتورا" 2026، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه سيرو بورتينيو، بينما تجرع روبيو نو مرارة الخسارة التاسعة ليحتل المركز العاشر في دوري يضم 12 فريقا.

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان