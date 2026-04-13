حكم قضائي على نجم شباب بلوزداد الجزائري بعد إهانة شرطية

أدانت محكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة اليوم الاثنين، لطفي بوصوار مهاجم نادي شباب بلوزداد لكرة القدم بـ6 أشهر سجنا غير نافذة، مع تغريمه نحو 400 يورو، على خلفية اتهامه بإهانة شرطية أثناء أدائها مهامها.

كان بوصوار، دخل في مشادة كلامية مع شرطية تابعة لمصلحة شرطة الحدود بمطار الجزائر الدولي ( هواري بومدين) كانت بصدد القيام بإجراءات إدارية، تبعها توجيه عبارات اعتبرت مسيئة بحقها، بعد عودة وفد شباب بلوزداد من القاهرة عقب مواجهة فريق المصري البورسعيدي، في ذهاب دور الثمانية بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يرافق بوصوار، بعثة فريقه شباب بلوزداد التي ستغادر اليوم إلى القاهرة لمواجهة نادي الزمالك المصري الجمعة المقبل، في إياب قبل نهائي البطولة.

وكان الزمالك حسم مباراة الذهاب التي لعبت الجمعة الماضي لصالحه بهدف دون رد.