دوري أبطال آسيا للنخبة.. جدول الدورين ثمن وربع النهائي

تتجه الأنظار إلى مدينة جدة السعودية التي تستضيف الأدوار الحاسمة من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام "التجمع".

ومع اكتمال عقد المتأهلين، تبرز مواجهات نارية تجمع بين نخبة أندية القارة، في طريق البحث عن اللقب الآسيوي الأغلى.

في ما يأتي برنامج الدورين ثمن النهائي لمنطقة الغرب، وربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم:

ثمن النهائي

الإثنين 13 أبريل/نيسان الجاري

الهلال السعودي – السد القطري

الأهلي السعودي – الدحيل القطري

الثلاثاء 14 أبريل/نيسان

تراكتور الإيراني – شباب الأهلي الإماراتي

الاتحاد السعودي – الوحدة الإماراتي

ربع النهائي

الخميس 16 أبريل/نيسان

الفائز من الهلال السعودي ضد السد القطري يواجه فيسل كوبي الياباني.

الجمعة 17 أبريل/نيسان

الفائز من الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري يواجه جوهور دار التعظيم الماليزي.

الفائز من الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي يواجه ماتشيدا زيلفيا الياباني.

السبت 18 أبريل/نيسان

الفائز من تراكتور الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي يواجه بوريرام يونايتد التايلاندي.

وتقام جميع المباريات بنظام التجمع من مباراة واحدة في جدة التي تستضيف مباراتي نصف النهائي في 20 و21 أبريل/نيسان الجاري والنهائي في 25 منه.