بـ"تحفة كروية".. إدريس الجبلي يخطف الأنظار في الدوري المغربي (فيديو)

خطف إدريس الجبلي لاعب فريق المغرب الفاسي الأنظار أمس الأحد بتسجيله هدفا استثنائيا قاد به فريقه لفوز ثمين على ضيفه الوداد البيضاوي في قمة الجولة 15 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 80، أطلق الجبلي (32 عاما) بمهارة كبيرة تسديدة بطريقة "رابونا" من خارج منطقة الجزاء استقرت في مرمى الوداد ليمنح "الماص" ثلاث نقاط ذهبية جعلته يعتلي عرش صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 31 نقطة.

وانتشر هدف الجبلي العالمي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حتى إن البعض رشحه للمنافسة على جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم.

وبفضل هدف الجبلي، عزز المغرب الفاسي سجله "الذهبي" هذا الموسم، حيث وصل إلى مباراته الخامسة عشرة دون تلقي أي خسارة، محققا 8 انتصارات و7 تعادلات.

واستطاع الفريق الأصفر تجاوز الجيش الملكي (الوصيف بـ30 نقطة مع مباراة ناقصة) والوداد البيضاوي الذي تراجع للمركز الثالث.

في المقابل، لم تفلح محاولات لاعبي الوداد البيضاوي في إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، لتستمر معاناة الفريق الأحمر الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي.

وتجمد رصيد الوداد عند 30 نقطة، متراجعا بفارق نقطة واحدة عن المغرب الفاسي، مما يضع الفريق وجها لوجه أمام ضغوطات جماهيرية لاستعادة نغمة الانتصارات.