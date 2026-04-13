المغربي أشرف حكيمي "مطمئن البال" بخصوص إحالته إلى المحاكمة

قال النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين إنه "مطمئن البال" حيال إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، معتبرا أن هذه الاتهامات "كاذبة".

وأفاد حكيمي خلال مؤتمر صحافي عشية إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي "أعرف أن هذه الاتهامات كاذبة، وأنا مطمئن البال. أترك الأمر بين أيدي فريق الدفاع عني والعدالة".

ولم يدل الدولي المغربي الذي لطالما نفى هذه الاتهامات، بتصريحات علنية منذ صدور هذا القرار القضائي في فبراير/شباط حين أُحيل إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالاغتصاب تعود إلى فبراير/شباط 2023، تتعلق بامرأة كانت تبلغ من العمر 24 عاما آنذاك.

في أواخر فبراير/شباط 2023، توجهت الشابة أولا إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، حيث أعلنت أنها تعرضت للاغتصاب، من دون أن تتقدم بشكوى رسمية.

تم فتح تحقيق أولي، وبعد أيام قليلة وُجهت التهمة رسميا للاعب الذي نفى التهمة تماما، لكن هذا لم يوقف إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في مقاطعة أوت دو سين، في موعد لم يُحدد بعد.