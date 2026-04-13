مباراة الشرطة ضد الزوراء في الدوري العراقي.. الموعد والقنوات الناقلة

مباراة الشرطة والزوراء.. قمة مرتقبة تجمع قطبي العاصمة ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري العراقي للموسم الحالي، نستعرض موعدها والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الشرطة والزوراء

تقام مباراة الشرطة والزوراء في الدوري العراقي يوم الإثنين 13 أبريل/نيسان 2026 على ملعب "الشعب الدولي".

وتنطلق القمة عند الساعة الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة، والرابعة عصرًا (16:00) بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرًا (15:00) بتوقيت دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب).

القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والزوراء

تُنقل المباراة عبر شاشة قناة: العراقية الرياضية.

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور ومقاطع الفيديو مع الأرقام والتحليلات، عبر موقع "الجزيرة نت".

وتنطلق التغطية قبل ساعات من صافرة البداية، وتستمر إلى ما بعد النهاية لتشمل أهداف المباراة وملخصًا شاملاً لها.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة في ظل اشتداد المنافسة على مراكز المقدمة؛ إذ يدخل الشرطة اللقاء بطموح مواصلة ملاحقة المتصدر وتقليص الفارق، فيما يسعى الزوراء إلى تعزيز موقعه في جدول الترتيب والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

ويحظى "ديربي بغداد" بمتابعة جماهيرية واسعة، لما يحمله من طابع تنافسي تاريخي وندية كبيرة؛ إذ لطالما شكّلت مواجهاتهما واحدة من أكثر مباريات الدوري العراقي إثارة وحضورًا على المستويين الفني والجماهيري.