السد يتوج بطلا لدوري نجوم قطر

حسم السد لقب دوري نجوم قطر للمحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا و19 إجمالا قبل جولة واحدة على نهاية الموسم بعد خسارة منافسه المباشر الشمال 2-صفر أمام نادي قطر في مباراة مؤجلة اليوم الاثنين.

بهذه النتيجة يبتعد الشمال، صاحب المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف السد قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم.

وجاء هدفا قطر في بداية الشوط الأول من توقيع أحمد الراوي وجواو بيدرو.

ورغم أنه لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد علي سعودي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، فإنه حافظ على تقدمه ليمنح اللقب للسد.

ويتجمد رصيد الشمال عند 37 نقطة في المركز الثاني. ويتصدر السد الترتيب برصيد 42 نقطة.