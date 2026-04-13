"البداية" و"النهاية".. مفارقة لغوية تثير جدلا طريفا في الدوري الألماني

DUESSELDORF, GERMANY - APRIL 10: The flag of Fortuna Düsseldorf is seen during the 2. Bundesliga match between Fortuna Düsseldorf and Holstein Kiel at Merkur Spiel-Arena on April 10, 2026 in Duesseldorf, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)
فورتونا دوسلدورف لم يحقق سوى ستة انتصارات فقط خلال 22 مباراة (غيتي)
Published On 13/4/2026

تسبب نادي فورتونا دوسلدورف، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم في حالة من الجدل الطريف، بعد قراره بإقالة مدربه ماركوس أنفانغ (Markus Anfang) الذي يعني اسمه باللغة الألمانية "البداية"، وتعيين ألكسندر إنده (Alexander Ende) الذي يعني اسمه "النهاية"، ليتولى القيادة الفنية للفريق في المباريات الخمس المتبقية من الموسم.

وجاء هذا التغيير الدراماتيكي بعد سلسلة من النتائج المخيبة تحت قيادة أنفانج الذي لم يحقق سوى ستة انتصارات فقط خلال 22 مباراة قضاها في منصبه على مدار ستة أشهر، مما جعل الفريق يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

وأثارت هذه المصادفة في الأسماء موجة من الفكاهة على وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا، حيث تكهن المشجعون بأن مهمة "إنده" الأساسية
ستكون "إنهاء" سلسلة النتائج السلبية ومنع "نهاية" مسيرة فورتونا في دوري الدرجة الثانية.

وأعرب ألكسندر إنده عن حماسه لخوض هذا التحدي المثير، مؤكدا في بيان رسمي أن الوضع الحالي للفريق يشكل تحديا كبيرا، لكنه واثق تماما من قدرة الجميع في النادي على العمل سويا لتأمين البقاء في الدوري، مشددا على أن هذا الهدف هو "كل ما يهم حاليا".

المصدر: الألمانية
