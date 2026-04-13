تأجيل أول نزال احترافي للملاكمة الجزائرية إيمان خليف في باريس

تأجيل أول نزال احترافي للملاكمة الجزائرية إيمان خليف، حسب ما أعلن منظمون ⁠اليوم الاثنين والذي كان ⁠مقررا هذا الشهر في باريس، بعد تعرض البطلة الجزائرية لإصابة أثناء التدريب.

وكان من ⁠المقرر أن تواجه إيمان الملاكمة الألمانية يوليا إيجه في 23 أبريل/نيسان الجاري.

وقال المنظمون في بيان إن النزال تأجل بعد ‌أن أظهر فحص طبي أنها تعاني من متلازمة مؤلمة في كتفها الأيسر تسبب لها قيودا وظيفية.

وجاء في البيان "نظرا لشدة الضغوط الميكانيكية الحيوية التي تنطوي عليها الملاكمة عالية المستوى، اعتبر ⁠الفريق الطبي أن حالة ⁠اللاعبة غير مناسبة مؤقتا للمنافسة".

وتقرر تأجيل الحدث بالكامل، الذي كان من المقرر أن يشهد أيضا نزالين على ⁠اثنين من ألقاب رابطة الملاكمة العالمية.

وقال المنظم ⁠إبراهيم أسلوم في بيان "تظل ⁠صحة ورفاهية رياضيينا على رأس أولوياتنا".

وقال المنظمون إنهم سيعلنون موعدا جديدا بالتنسيق مع الرابطة وإن حاملي التذاكر ‌للموعد الأصلي سيستردون أموالهم.

ولم تشارك إيمان في أي منافسات رسمية منذ ‌فوزها ‌بالميدالية الذهبية في فئة وزن الوسط للسيدات في أولمبياد 2024.