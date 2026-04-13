إصابة مروعة في الدوري الهولندي وتجاهل الحكم يثير الجدل

تعرض الألماني لويس هوتبلي لاعب إن إيه سي بريدا لإصابة مروعة خلال المباراة الأخيرة لفريقه بالدوري الهولندي.

وشارك هوتبلي (35 عاما) أساسيا في المباراة التي حل فيها فريقه ضيفا على فورتونا سيتارد ضمن الجولة 30 من الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

إصابة مروعة تهز الدوري الهولندي

لكن هوتبلي اضطر إلى مغادرة الملعب مصابا بعد تدخل عنيف تعرض له من جاستن هوبنر مدافع فورتونا سيتارد قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول.

ففي الدقيقة 38 ارتكب هوبنر مخالفة قاسية بحق هوتبلي، إذ رفع الأول قدمه لتصطدم في قصبة ساق الأخير الذي سقط على الأرض وهو يتلوى من الألم.

ووثقت مقاطع فيديو وجود جرح عميق ومروع في الساق اليسرى لهوتبلي، لم يتمكن بسببه من إكمال المباراة رغم محاولات الجهاز الطبي معالجته على أرض الملعب.

اللافت أنه ورغم قسوة التدخل من قبل هوبنر وبشاعة الجرح في ساق هوتبلي، إلا أن حكم المباراة لم يشهر أي بطاقة للأول كما لم تتم مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو المساعد "فار".

تطورات حالة اللاعب هوتبلي

وبعد المباراة أصدر بريدا بيانا مختصرا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" كشف فيه عن تطورات الحالة الصحية للاعبه هوتبلي.

وقال البيان "تعرض لويس هوتبلي لجرح عميق في عظمة الساق (القصبة) خلال المباراة أمام فورتونا سيتارد. سيخضع اللاعب خلال الأسبوع المقبل لبرنامج تعاف فردي".

وختم "سيتم تقييم مدى جاهزيته للمشاركة ضد أياكس أمستردام (في الجولة المقبلة) في وقت لاحق".

ورفعت نتيجة التعادل رصيد بريدا عند 25 نقطة أبقته في المركز السابع عشر وقبل الأخير، فيما تراجع فورتونا سيتارد إلى المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.