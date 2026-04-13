خبر سار لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة الحاسمة بدوري أبطال أوروبا

سيكون يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد مرشحا للعودة لصفوف فريقه الساعي للحفاظ على تقدمه أمام برشلونة بهدفين، والتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وذلك بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته لما يزيد عن شهر.

يستضيف أتلتيكو مدريد برشلونة غدا الثلاثاء في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي، ساعيا للعودة إلى المربع الذهبي في البطولة القارية الأهم للأندية للمرة الأولى منذ عام 2017، علما بأن الفريق المدريدي فاز ذهابا في معقل برشلونة بنتيجة 2-صفر الأسبوع الماضي.

ولم يستبعد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين عودة أوبلاك إلى الفريق رغم غيابه عن الملاعب منذ الفوز 5-2 على توتنهام في ثمن النهائي في 10 مارس/آذار.

وتدرب الحارس السلوفيني الدولي مع الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، وتشير التقارير إلى أنه جاهز للمشاركة أساسيا.

قال سيميوني "لم أبلغ اللاعبين بعد بالتشكيل الأساسي"، مضيفا أنه سيعلن عن التشكيل قبل ساعات قليلة من المباراة التي ستقام مساء الثلاثاء.

تعرض أوبلاك لإصابة عضلية في مباراة توتنهام، ومنذ ذلك الحين حل مكانه زميله الأرجنتيني خوان موسو، الذي استقبلت شباكه 10 أهداف في ست مباريات كأساسي، من بينها هدفان في خسارة أتلتيكو مدريد 1-2 أمام إشبيلية في الدوري الإسباني يوم السبت.

ويستعد أوبلاك أو موسو لمواجهة أسلحة هجومية خطيرة لبرشلونة مثل لامين جمال وفيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي، وماركوس راشفورد، بينما يغيب البرازيلي رافينيا عن الفريق الكتالوني بسبب إصابة عضلية.

المواجهة الخامسة في شهرين بين برشلونة وأتلتيكو

وسيلتقي الفريقان للمرة الخامسة في أقل من شهرين، حيث فاز برشلونة بنتيجة 2-1 في مدريد في مباراة بالدوري الإسباني يوم 4 أبريل/نيسان، وتقابلا مرتين في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث فاز أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-صفر على أرضه، ثم تأهل إلى النهائي رغم خسارته إيابا بنتيجة صفر-3 في برشلونة.

ويتمتع أتلتيكو مدريد هذه المرة بخوض مباراة الإياب على ملعبه ووسط حضور جماهيري غفير سيزيد عن 70 ألف متفرج في مدرجات ملعب واندا ميتروبوليتانو، بينما من المقرر أن يسافر حوالي 3000 مشجع من برشلونة إلى العاصمة الإسبانية.

وقال سيميوني "مقتنعون بما نحتاجه، وسنلعب بالطريقة التي تضمن لنا التأهل، نعرف منافسنا جيدا، ونقاط قوته، لكننا ندرك أيضا أن هدفنا هو التأهل".

وخرج أتلتيكو مدريد من قبل نهائي دوري الأبطال على يد غريمه ريال مدريد في موسم 2016-2017، كما خسر نهائي دوري الأبطال مرتين أمام ريال مدريد في عامي 2014 و2016 ولم يسبق له التتويج بلقب هذه البطولة.

أما برشلونة الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، فقد ودع البطولة في الموسم الماضي على يد إنتر ميلان الإيطالي، وصيف البطل.

سيواجه الفريق المتأهل يوم الثلاثاء إما أرسنال الإنجليزي أو سبورتنغ لشبونة في قبل النهائي.

وكان أرسنال قد فاز في مباراة الذهاب 1-صفر في لشبونة الأسبوع الماضي، بينما تقام مباراة الإياب في إنجلترا يوم الأربعاء.