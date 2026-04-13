أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة قمة مرتقبة في ملعب متروبوليتانو في مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تحمل طابعا حاسما بعد نتيجة الذهاب التي انتهت لصالح أتلتيكو بنتيجة 2-0.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في دوري الأبطال

تقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ميتروبوليتانو يوم الثلاثاء 14 أبريل/نيسان 2026.

وتنطلق القمة الإسبانية عند الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، و(21:00) بتوقيت مصر، و(20:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

قنوات البث الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

beinsports 2

تفوق أتلتيكو قبل موقعة الإياب

يدخل أتلتيكو مدريد مباراة الإياب بأفضلية واضحة بعد فوزه ذهابا في ملعب "كامب نو"، في لقاء شهد تألقا لافتا لعدد من عناصره، وعلى رأسهم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي سجل هدفا رائعا من ركلة ثابتة، قبل أن يضيف الفريق هدفا ثانيا عبر ألكسندر سورلوث.

وجاء الانتصار رغم أفضلية نسبية في الاستحواذ لصالح برشلونة خلال فترات من اللقاء، قبل أن تتغير موازين المباراة بعد طرد المدافع الشاب باو كوبارسي، ما منح أتلتيكو أفضلية استغلها بفعالية عالية.

سيناريو مفتوح في الإياب

تبدو مباراة الإياب مختلفة في حساباتها، إذ يسعى برشلونة إلى قلب النتيجة والعودة فيها رغم صعوبة المهمة خارج الديار، بينما يعول أتلتيكو على قوته في ملعبه وأدائه الأوروبي المميز هذا الموسم.

ويملك فريق المدرب دييغو سيميوني سجلا قويا على أرضه أوروبيا، بعدما سجل نتائج لافتة أمام فرق كبيرة في الأدوار السابقة، ما يعزز ثقته في مواصلة المشوار القاري.

في المقابل، يدخل برشلونة المباراة مدفوعا بثقة مدربه هانسي فليك وإيمان لاعبيه بقدرة الفريق على العودة، خاصة مع وجود عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة.

تصريحات متبادلة تعكس صعوبة المواجهة

أكد المدرب دييغو سيميوني أن فريقه يدرك صعوبة الإياب أمام خصم اعتاد العودة في مثل هذه المواجهات، مشددا على أهمية الواقعية والتركيز.

أما في الجانب الكتالوني، فقد شدد المدرب هانسي فليك على أن فريقه "يمتلك الجودة اللازمة لقلب النتيجة"، في حين أبدى المدافع رونالد أراوخو ثقته بقدرة برشلونة على العودة رغم صعوبة اللعب في مدريد.