يونيون برلين يعين أول مدربة في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى

دخل نادي يونيون برلين الألماني تاريخ كرة القدم الأوروبية من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول ناد في "الدوريات الخمسة الكبرى" يعين امرأة في منصب المدير الفني للفريق الأول، وذلك في خطوة تهدف إلى تأمين بقاء الفريق في الدوري الألماني (البوندسليغا).

وجاء هذا القرار التاريخي بعد إقالة المدرب ستيفن باومغارت أمس السبت، عقب الخسارة المخيبة أمام هايدنهايم (متذيل الترتيب).

وسارعت الإدارة بإعلان تعيين ماري-لويز إيتا (34 عاما) مدربة مؤقتة للفريق حتى نهاية الموسم، رغم أنه كان من المقرر مسبقا أن تتسلم قيادة فريق السيدات في الصيف المقبل.

ورغم احتلال يونيون برلين المركز الحادي عشر بفارق 11 نقطة عن منطقة الهبوط، فإن الفريق لم يضمن بقاءه حسابيا بعد.

وفي أول تصريح لها، قالت إيتا: "بالنظر إلى فارق النقاط في النصف السفلي من الجدول، فإن مكاننا في البوندسليغا لم يتأمن بعد. أنا سعيدة لأن النادي وثق بي في هذه المهمة الصعبة، وسنعمل معا بروح الفريق الواحد لحصد النقاط الحاسمة"

وسبق لإيتا أن خاضت تجارب تدريبية مع منتخبات ألمانيا لكرة القدم لأقل من 15 و17 و19 عاما.

كسر الحواجز التاريخية

تعد هذه الخطوة سابقة هي الأولى من نوعها في دوريات الصفوة في أوروبا (ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا). وبالعودة إلى التاريخ، كانت هناك محاولات سابقة لكن في درجات أدنى، مثل كورين دياكر التي تولت تدريب "كليرمون فوت" في الدرجة الثانية الفرنسية عام 2014.

وكانت كارولينا موراس أول امرأة تدرب فريقا للرجال (فيتربيسي في الدرجة الثالثة الإيطالية).

لكن ماري-لويز إيتا اليوم تضع المرأة على رأس القيادة الفنية في المستوى الأعلى لكرة القدم العالمية، في مهمة إنقاذ تاريخية لنادي العاصمة الألمانية.