نبوءة لابورتا بشأن مبابي وفينيسيوس تعود للواجهة بعد 3 سنوات

لم يتمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من قيادة فريقه ريال مدريد للتتويج بألقاب كبرى منذ وصوله إلى النادي الملكي صيف عام 2024، وهو أمر يقترب من الحدوث في موسمه الثاني على التوالي، ما أعاد إلى الأذهان تنبؤات رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا حول التأثير السلبي للصفقة.

معاناة ريال مدريد

ففي يناير/كانون الثاني الماضي فرط ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لصالح غريمه برشلونة بعد الخسارة منه في النهائي 2-3، وبعد أيام قليلة فقط أقصي من ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بهزيمة صادمة (بنفس النتيجة) أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية.

والآن يقف ريال مدريد على بُعد 90 دقيقة من توديع مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته على ملعبه 1-2 من بايرن ميونخ في ربع النهائي، ما يفرض عليه خوض مباراة مثالية إيابا على ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء المقبل من أجل التعويض وتحقيق انتصار يكفل له الاستمرار في المنافسة على بطولته المفضلة.

وفي الوقت نفسه تقلصت آمال الفريق الملكي في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد اتساع الفارق بينه وبين غريمه برشلونة حامل اللقب إلى 9 نقاط، قبل 7 جولات من النهاية.

يحدث كل ذلك رغم أن مبابي سجل عددا كبيرا من الأهداف منذ وصوله إلى مدريد (83 هدفا في 96 مباراة بجميع البطولات)، وهو ما فتح باب الانتقادات على مصراعيه حول ما إذا كانت هذه الصفقة "خيارا موفقا من الرئيس فلورنتينو بيريز أو أنها أثرت سلبا على مشروع الفريق بالكامل" على حد تعبير صحيفة سبورت (Sport) الإسبانية.

نبوءة لابورتا بشأن مبابي وفينيسيوس

وفي خضم هذا الجدل عادت تصريحات رئيس نادي برشلونة لابورتا، التي أدلى بها عام 2024 وتنبأ من خلالها بأن وصول مبابي "المجاني" لريال مدريد لن يكون مفيدا للنادي الملكي.

وقبل انضمام النجم الفرنسي إلى ريال مدريد بأشهر قليلة قال لابورتا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) "هل أشعر بالغيرة منهم بسبب مبابي؟ لا، إطلاقا لا".

وأضاف "لدي حدس، ستكون هناك مشكلة لديهم. سيتعين بيع لاعب ما (إذا جاء مبابي)، أليس كذلك؟ لأنه لن يلعب اثنان في نفس المركز وهما أيضا لاعبان بارزان جدا".

ولم يكتف لابورتا بذلك، بل تابع تصريحاته بالقول "بالنظر إلى الأرقام المالية، فإن هذا سيؤثر على غرفة الملابس بالتأكيد".

وقوبلت تصريحات لابورتا آنذاك بسخرية من جماهير ريال مدريد، لكنها تبدو اليوم أقرب إلى الواقع كما ترى صحيفة "سبورت" الإسبانية.

الانسجام مفقود بين مبابي وفينيسيوس

وأوضحت أنه ورغم أن ريال مدريد لم يقم ببيع أي لاعب، إلا أن الانسجام بين مبابي وفينيسيوس جونيور "لم يكن بالمستوى المتوقع"، بل وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن "وجودهما معا على أرض الملعب لم ينعكس إيجابا على أداء الفريق الذي يعاني من عدم الاستقرار الفني".

ونوهت أيضا إلى تأثير وصول مبابي على ملف الرواتب والأرقام المالية للاعبين، خاصة فيما يتعلق بمفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد، التي لم تصل إلى نتيجة بعد في ظل المطالبات المالية المرتفعة للنجم البرازيلي.

ورغم أن مبابي لا يزال رمز المشروع الهجومي للفريق، لكن الأوضاع الحالية تشير إلى حاجة ملحة لإعادة التوازن داخل النادي وتصحيح المسار في أقرب وقت"، كما ختمت الصحيفة.