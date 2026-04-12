مقارنة بين مسيرة أرسنال ومانشستر سيتي نحو لقب البريميرليغ

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها أرسنال متصدر الترتيب على ملعبه وأمام جماهيره.

وخسر أرسنال أمس أمام ضيفه بورنموث بنتيجة 1-2 في المباراة التي جرت على ملعب الإمارات لحساب الجولة 32 من المسابقة، ليتجمد رصيد "الغانرز" عند 70 نقطة.

خسارة أرسنال تشعل الدوري الإنجليزي

وفتحت هزيمة أرسنال باب الأمل على مصراعيه لملاحقه مانشستر سيتي، الذي يبتعد عنه بفارق 9 نقاط مع خوض الأخير مباراتين أقل فضلا عن وجود مواجهة مباشرة بينهما الأسبوع المقبل.

ويتعين على مانشستر سيتي استثمار هذا التعثر وتقليص الفارق مع أرسنال مبدئيا إلى 6 نقاط، قبل المباراة المرتقبة بينهما الأحد المقبل على ملعب الاتحاد بقمة الجولة الـ33، علما بأنه بعدها سيتبقى للسيتي مباراة مؤجلة.

لكن الطريق نحو تقليص الفارق لن يكون مفروشا بالورود بالنسبة لفريق المدرب بيب غوارديولا، إذ سيزور مساء اليوم ملعب ستامفورد بريدج الصعب معقل تشلسي (السادس بـ48 نقطة)، الذي يريد بدوره الحفاظ على خيط أمل رفيع لحجز مقعد مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

الترتيب الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز مع توضيح فارق الأهداف:

أرسنال: 70 نقطة من 32 مباراة (فرق +38). مانشستر سيتي: 61 نقطة من 30 مباراة (فرق +32). مانشستر يونايتد: 55 نقطة من 31 مباراة (فرق +13). أستون فيلا: 54 نقطة من 31 مباراة (+5). ليفربول: 52 نقطة من 32 مباراة (+10). تشلسي: 48 نقطة من 31 مباراة (+15).

ويبدو مصير اللقب متأرجحا بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي وأرسنال، فإذا فاز الأول في مبارياته الـ8 المتبقية بما فيها على "الغانرز" وانتصار الأخير بجميع مبارياته باستثناء "السيتيزنس"، سيتساويان في النهاية بعدد النقاط (85 لكل فريق).

وإذا تحقق هذا السيناريو فسيتم اللجوء إلى فارق الأهداف (الفارق بين ما له وما عليه)، وهو المعيار المتبع في الدوري الإنجليزي الممتاز عند تساوي فريقين بعدد النقاط.

ويصب فارق الأهداف في الوقت الحالي لصالح أرسنال على حساب السيتي (+6)، مع التذكير بأن الأول خاض مباراتين أكثر، ما يعني أن المنافسة ستكون أكثر شراسة في الفترة المتبقية من الموسم، ليس فقط على صعيد الفوز بالمباريات فقط، بل أيضا بعدد الأهداف التي سيسجلها ويستقبلها كل فريق.

المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

تشلسي – مانشستر سيتي. مانشستر سيتي – أرسنال. بيرنلي – مانشستر سيتي. إيفرتون – مانشستر سيتي. مانشستر سيتي – برينتفورد. بورنموث – مانشستر سيتي. مانشستر سيتي – أستون فيلا.

المباريات المتبقية لأرسنال في الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي – أرسنال. أرسنال – نيوكاسل يونايتد. أرسنال – فولهام. وست هام يونايتد – أرسنال. أرسنال – بيرنلي. كريستال بالاس – أرسنال.

أرسنال تحت الضغط

ورغم وجود مباريات صعبة للفريقين، فإن أرسنال سيكون تحت ضغوط أكبر خاصة في ظل التوقعات بازدحام رزنامته أكثر مع ارتباطه بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وعلى الأقل سيلعب أرسنال مباراة الإياب ضد سبورتنغ لشبونة في إياب ربع النهائي (فاز ذهابا في البرتغال 1-0)، وإذا استمر في البطولة وهو المتوقع، فإنه سيخوض مواجهتين ناريتين في نصف النهائي ضد المتأهل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وإذا تُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز فسيكون السابع للفريق السماوي منذ وصول غوارديولا لتدريب الفريق عام 2016، أما بالنسبة لأرسنال فسيكون الأول له منذ 23 عاما وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.