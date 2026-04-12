آخرها مبابي.. الضربات تتوالى على ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ الحاسمة

غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن التمارين الجماعية لفريقه ريال مدريد الإسباني نتيجة ضربة تلقاها في الوجه أواخر مباراة الجمعة أمام جيرونا (1-1) في الدوري المحلي، وفق ما أعلن النادي الملكي الأحد.

ويأتي غياب مبابي عن التمارين قبل ثلاثة أيام من زيارة ريال لملعب "أليانز أرينا" الخاص ببايرن ميونخ الألماني لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر النادي الملكي ذهابا على أرضه 1-2.

وكتب العملاق الإسباني على موقعه "لم يتمكن مبابي الذي خضع لغرز فوق الحاجب الأيمن بعد مباراة جيرونا، من التدرب على أرض الملعب بسبب الآلام التي يعاني منها وكإجراء احترازي".

وأنهى المهاجم الفرنسي مباراة جيرونا والجزء العلوي من الحاجب الأيمن ينزف بعد ضربة بالمرفق من المدافع البرازيلي فيتور رييس داخل منطقة الجزاء، اعتبرها الحكم غير متعمدة.

وأثارت هذه الحالة غضب مدرب الفريق الملكي ألفارو أربيلوا الذي اعتبر أن فريقه تضرر من التحكيم، قائلا "بالنسبة لي، إنها ركلة جزاء واضحة، هنا أو على القمر. هذه حالة إضافية. لا أحد يفهم متى يتدخل +في أيه آر+ ومتى لا يتدخل. بدأ هذا الأمر يزيد عن حده مع الحكام".

وأظهر مبابي، هداف النادي الملكي برصيد 39 هدفا في جميع المسابقات، حجم جرحه أمام 131 مليون متابع له على إنستغرام الأحد من دون أي رسالة أخرى.

غير أن مشاركته الأربعاء في ميونيخ ليست مهددة، بحسب ما أكد مصدر داخل النادي المدريدي.