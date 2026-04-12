آخرها مبابي.. الضربات تتوالى على ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ الحاسمة

مبابي أصيب بجرح بالوجه خلال التعادل مع جيرونا في الدوري الإسباني (أسوشيتد برس)
Published On 12/4/2026

غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن التمارين الجماعية لفريقه ريال مدريد الإسباني نتيجة ضربة تلقاها في الوجه أواخر مباراة الجمعة أمام جيرونا (1-1) في الدوري المحلي، وفق ما أعلن النادي الملكي الأحد.

ويأتي غياب مبابي عن التمارين قبل ثلاثة أيام من زيارة ريال لملعب "أليانز أرينا" الخاص ببايرن ميونخ الألماني لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر النادي الملكي ذهابا على أرضه 1-2.

وكتب العملاق الإسباني على موقعه "لم يتمكن مبابي الذي خضع لغرز فوق الحاجب الأيمن بعد مباراة جيرونا، من التدرب على أرض الملعب بسبب الآلام التي يعاني منها وكإجراء احترازي".

وأنهى المهاجم الفرنسي مباراة جيرونا والجزء العلوي من الحاجب الأيمن ينزف بعد ضربة بالمرفق من المدافع البرازيلي فيتور رييس داخل منطقة الجزاء، اعتبرها الحكم غير متعمدة.

Real Madrid's Spanish defender #02 Dani Carvajal checks on Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (BOTTOM) who lies on the pitch with blood on his face after colliding with Girona's Brazilian defender #12 Vitor Reis (not pictured) during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Girona FC at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 10, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
الدماء تغطي وجه مبابي (الفرنسية)

وأثارت هذه الحالة غضب مدرب الفريق الملكي ألفارو أربيلوا الذي اعتبر أن فريقه تضرر من التحكيم، قائلا "بالنسبة لي، إنها ركلة جزاء واضحة، هنا أو على القمر. هذه حالة إضافية. لا أحد يفهم متى يتدخل +في أيه آر+ ومتى لا يتدخل. بدأ هذا الأمر يزيد عن حده مع الحكام".

وأظهر مبابي، هداف النادي الملكي برصيد 39 هدفا في جميع المسابقات، حجم جرحه أمام 131 مليون متابع له على إنستغرام الأحد من دون أي رسالة أخرى.

غير أن مشاركته الأربعاء في ميونيخ ليست مهددة، بحسب ما أكد مصدر داخل النادي المدريدي.

المصدر: الفرنسية
