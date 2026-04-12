63 مساهمة تهديفية.. حصيلة أول 100 مباراة للامين جمال في الليغا

خاض لامين جمال نجم برشلونة مباراته المئة في الدوري الإسباني مع فريقه في المواجهة الأخيرة ضد إسبانيول، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية ويؤكد أنه بات العنصر الأهم على الإطلاق في "البلوغرانا".

وقاد جمال برشلونة لتحقيق فوز كبير على إسبانيول 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" يوم السبت، ليوسع الفارق إلى 9 نقاط كاملة عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وسجل لامين جمال هدفا وصنع اثنين في مواجهة إسبانيول، ليحتفل على طريقته الخاصة بالوصول إلى 100 مباراة في الدوري الإسباني.

بداية رحلة لامين جمال

وبدأت قصة الجوهرة الكتالونية وهو في 29 أبريل/نيسان 2023 حين خاض أول مباراة رسمية مع برشلونة ضد ريال بيتيس (4-0) وهو بعمر 15 عاما و290 يوما، وكان وقتها تشافي هو مدرب الفريق.

ولم تمض بعد 3 سنوات على الظهور الأول للامين جمال، لكنه وصل إلى المباراة رقم 100 في الليغا بقميص برشلونة، ليصبح مجددا أصغر لاعب يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

بعد ظهوره الأول أمام بيتيس في الجولة 32 من موسم 2022-2023، لم يشارك لامين بشكل منتظم حتى نهاية الموسم، لكن مع بداية الموسم التالي (2023-2024) تحول "جوهرة لا ماسيا" إلى عنصر أساسي في تشكيلة الفريق.

ومنذ بدء مشاركاته المنتظمة مع الفريق الأول وحتى تاريخ مباراة الديربي أمام إسبانيول، غاب لامين عن 8 مباريات فقط في الدوري الإسباني لأسباب مختلفة، وتواجد على مقاعد البدلاء دون مشاركة في مباراة واحدة فقط، بحسب صحيفة سبورت (Sport) الكتالونية.

دور مؤثر

وأشارت الصحيفة إلى أن لامين جمال وعلى مدار هذه المباريات المئة، انتقل من دور ثانوي في تتويج برشلونة بلقب موسم 2022-2023 إلى لاعب أساسي في لقب 2024-2025 تحت قيادة هانسي فليك، وهو في طريقه لتحقيق لقبه الثالث في الدوري الإسباني، بينما أفلت لقب موسم 2023-2024 من برشلونة.

وسجل لامين جمال أرقاما هجومية مبهرة، إذ وصل إلى 29 هدفا و34 تمريرة حاسمة في الليغا، وكان أول أهدافه في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أمام غرناطة في ملعب نويفو لوس كارمينيس (2-2).

كما سجل ثنائية أمام غرناطة في ملعب مونتجويك، وثنائية أخرى أمام جيرونا، وحقق أول هاتريك له هذا الموسم أمام فياريال (4-1)، كما نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وخلال الموسم الحالي سجل لامين 15 هدفا، وهو ما يمثّل أكثر من نصف عدد أهدافه بشكل عام في الليغا، وقدّم 11 تمريرة حاسمة.

أرقام لامين جمال في أول 100 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني: