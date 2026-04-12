شاهد.. هدف التعمري بـ"لمسة ساحرة" في الدوري الفرنسي

عزز النجم الأردني موسى التعمري طموحات فريقه رين في حجز مقعد أوروبي الموسم المقبل، بعد أن قاده لتحقيق فوز ثمين على ضيفه آنجيه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت ضمن الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

فرض رين سيطرته مبكراً، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عبر هدف عكسي سجله مدافع آنجيه، ماريوس لوير، بالخطأ في مرماه.

وجاءت اللحظة الأبرز للجماهير في الدقيقة 25، عندما ضاعف موسى التعمري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض بكرة ساقطة، مؤكداً تفوق فريقه ومنحهم أريحية كبيرة قبل الذهاب لغرف الملابس بتقدم ثنائي نظيف.

دخل آنجيه الشوط الثاني بمحاولات جادة لتقليص الفارق، وهو ما نجح فيه عبر اللاعب بروسبير بيتر في الدقيقة 65. وكادت المباراة أن تأخذ منحى درامياً في الدقائق الأخيرة بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح آنجيه في الدقيقة 81.

انبرى لها اللاعب أمين السباعي، إلا أن الحارس بريس سامبا تألق في التصدي لها، منقذاً رين من فخ التعادل ومؤمناً نقاط المباراة الثلاث.

بهذا الانتصار، يرفع رين رصيده إلى 50 نقطة ليحتل المركز الخامس مؤقتاً بفارق الأهداف عن ليل، مشعلاً صراع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، الذي يحتله مارسيليا حالياً بفارق نقطتين فقط.