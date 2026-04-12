شاهد.. سينر يهزم ألكاراز وينتزع صدارة التصنيف العالمي للتنس
Published On 12/4/2026|
آخر تحديث: 19:32 (توقيت مكة)
تغلب الإيطالي يانيك سينر على حامل اللقب كارلوس ألكاراز (7-6) و(6-3) في نهائي بطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة ليستعيد صدارة التصنيف العالمي من اللاعب الإسباني، اليوم الأحد.
وانتصر سينر على ألكاراز مرة في أجواء عاصفة في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 24700 سعرة يوميا.. ما النظام الغذائي لملاكمي الوزن الثقيل؟
- list 2 of 2كيف خسر فيوري 11 مليون دولار بعد فوزه على محمودوف؟
ورفع سينر سلسلة انتصاراته المباشرة مع ألكاراس إلى سبعة مقابل عشرة للإسباني.
وكانت آخر مرة تقابل فيها اللاعبان قبل نحو خمسة أشهر عندما تغلب سينر على ألكاراز في نهائي البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين.
وبهذا يحقق سينر لقبه الرابع تواليا في بطولات الأساتذة، بعد فوزه في باريس وإنديان ويلز وميامي، والثامن في بطولات الأساتذة إجمالا.
المصدر: الجزيرة + وكالات