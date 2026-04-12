ثروته ضعف رونالدو.. جوردان الأغنى بين الرياضيين تاريخيا

يتصدر أسطورة كرة السلة الأمريكية المعتزل مايكل جوردان، قائمة الرياضيين الأعلى ربحا في التاريخ، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

ورغم ابتعاده عن صالات وملاعب كرة السلة كلاعب منذ أكثر من عقدين، إلا أن جوردان حافظ على مكانته كأكثر الرياضيين ربحا في التاريخ وفق قائمة أبرزتها صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية.

وارتفعت أرباح جوردان (63 عاما) إلى 3.28 مليار دولار، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار بعد احتساب التضخم (إعادة حساب المبلغ القديم بقيمته الحالية).

ويتقدّم جوردان بفارق كبير عن مواطنه تايغر وودز أسطورة الغولف، الذي يحتل المركز الثاني بـ2.88 مليار دولار.

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي المركز الثالث في هذه القائمة، لكنه الأول بين لاعبي كرة القدم، بعد أن تجاوزت أرباحه حاجز الـ2.5 مليار دولار بقليل.

قائمة أكثر 10 رياضيين تحقيقا للأرباح في التاريخ بعملة الدولار بعد تعديلها وفقا للتضخم:

الأمريكي مايكل جوردان (كرة السلة): 4.5 مليار. الأمريكي تايغر وودز (الغولف): 2.88 مليار. البرتغالي كريستيانو رونالدو (كرة قدم): 2.52 مليار. الأمريكي ليبرون جيمس (كرة السلة): 2.03 مليار. الأرجنتيني ليونيل ميسي (كرة القدم): 1.99 مليار. الأمريكي أرنولد بالمر (الغولف): 1.85 مليار. الأمريكي جاك نيكولاس (الغولف): 1.83 مليار. الإنجليزي دافيد بيكهام (كرة القدم): 1.68 مليار. السويسري روجر فيدرر (التنس الأرضي): 1.67 مليار. الأمريكي فلويد مايويذر (ملاكمة): 1.57 مليار.

إمبراطورية جوردان الاقتصادية

واستمد جوردان مكانته كأعلى رياضي ربحا في العالم، بفضل الإمبراطورية الاقتصادية التي بناها على مدار سنوات طويلة من شراكته الرياضية التاريخية مع "نايكي" (Nike) التي تم توقيعها عام 1984.

وبعد اعتزاله لم يغب جوردان عن الساحة الرياضية، إذ يملك فريق "23XI Racing" لسباق السيارات، كما يملك حصة في فريق شارلوت هورنتس المنافس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه – NBA).

كما نجح ومن خلال علاماته التجارية في التوسع بعالم الموضة وجذب الجمهور النسائي، إلى جانب دخوله في مجالات خارج كرة السلة.

وأسس جوردان شراكات تاريخية مع شركات عديدة متخصصة في مشروبات الطاقة وألعاب الفيديو والقرطاسية المدرسية، إلى جانب استثماراته في جوانب أخرى أبرزها تلك المتعلقة بالشركات التي توفر بيانات وإحصاءات رياضية، وأخرى تركز على التكنولوجيا والرياضات الإلكترونية.