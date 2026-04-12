تصريحات نارية من ستويتشكوف بشأن ميسي

هاجم النجم البلغاري السابق خريستو ستويتشكوف من وصفهم بـ"الانتهازيين" الذين يحاولون ربط أسمائهم بمسيرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن العلاقة التي تجمعه بالنجم الأرجنتيني "حقيقية وقديمة" تعود إلى بداياته في أكاديمية برشلونة.

وفي مقابلة مع برنامج "كولابس" على قناة "3 كات" الكتالونية، سُئل ستويتشكوف عما إذا كان من السهل إجراء مقابلة مع ميسي، فأجاب بشكل ساخر: "سهل؟ سهل مثل الخبز بالطماطم"، قبل أن يتحول إلى الحديث بإسهاب عن إعجابه بميسي وانتقاده لمن يدعون قربهم منه.

وأوضح ستويتشكوف أنه تعرف على ميسي عندما كان في الثانية عشرة من عمره خلال فترة عمله مع الفئات السنية لنادي برشلونة، مشيرًا إلى أنه عاصر جيلًا استثنائيًا ضم أسماء بارزة مثل بويان وبيدرو وبويول وتشافي وإنييستا وبيكيه وفيكتور فالديس.

وانتقد المهاجم السابق بشدة من يزعمون أنهم أسهموا في تطوير مسيرة ميسي، قائلًا إن البعض يدعي أنه تناول الطعام معه أو أن اللاعب تعلم منه، مضيفًا بلهجة غاضبة: "إذا لم يكن لديك الموهبة والروح والقدرة الفطرية، فماذا يمكن أن يقدمه لك الآخرون؟".

وأكد ستويتشكوف أن موهبة ميسي نابعة من قدراته الذاتية، ولا يمكن لأي شخص أن ينسب لنفسه الفضل في ما حققه النجم الأرجنتيني.