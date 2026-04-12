تبرير غريب من مهاجم أرسنال لإهدار الأهداف أمام بورنموث

قدّم السويدي فيكتور غيوكيريس مهاجم أرسنال، سببا غريبا لخسارة فريقه أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض أرسنال أمس لهزيمته الرابعة خلال الموسم في البريميرليغ أمام بورنموث بنتيجة (1-2) في المباراة التي جرت على ملعب الإمارات لحساب الجولة 32 من المسابقة.

تبرير غيوكيريس لإهدار الأهداف

وألقى غيوكيريس (27 عاما) باللوم على جفاف أرضية الملعب، بعد إهداره فرصة سانحة للتسجيل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وأرسل غيوكيريس الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة بعدما وجد نفسه أمام المرمى الخالي، قبل أن يهدر فرصتين أخريين في الوقت بدل الضائع.

وقال غيوكيريس في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كانت لدينا بعض الفرص الجيدة في النهاية. ربما كانت أرضية الملعب جافة وهذا لم يساعدنا".

وأضاف "علينا أن نكون أفضل وأن نستغل الفرص. لا يجب أن نعلق كثيرا على ما حدث في هذه المباراة، علينا أن ننظر إلى الأمام وأن نبقى إيجابيين في المباريات القادمة".

وكان غيوكيريس هو صاحب هدف أرسنال الوحيد الذي سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 34، ليعود بفريقه إلى نتيجة التعادل (1-1)، قبل أن يتلقى هدفا ثانيا في الدقيقة 74 بواسطة أليكس سكوت.

ولم يسدد أرسنال على مرمى بورنموث سوى ثلاث كرات من بينها هدف غيوكيريس.

أرقام غيوكيريس مع أرسنال

وانضم غيوكيريس إلى أرسنال الصيف الماضي قادما من سبورتنغ لشبونة في صفقة كبيرة تكلفت 67 مليون يورو (نحو 72.8 مليون دولار).

ومنذ وصوله إلى لندن شارك غيوكيريس مع "الغانرز" في 45 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 18 هدفا منها 12 في الدوري الإنجليزي، كما قدم لزملائه تمريرتين حاسمتين.

وبهذه النتيجة تجمّد رصيد أرسنال عند 70 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين أقل، سيخوض إحداهما، مساء اليوم، ضد تشلسي على ملعب ستامفورد بريدج.