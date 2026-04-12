رياضة|بطولات عالمية|الولايات المتحدة الأمريكية

بصمة ميسي لا تكفي.. تعادل مثير بين إنتر ميامي وريد بولز في الدوري الأميركي

حفظ

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi controls the ball during a Major League Soccer (MLS) regular season football match between Inter Miami CF and New York Red Bulls at NU Stadium in Miami, on April 11, 2026. (Photo by Giorgio VIERA / AFP)
ميسي ساهم في صناعة الهدف الثاني لفريقه إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز (الفرنسية)
Published On 12/4/2026

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للتعادل 2-2 أمام ضيفه نيويورك ريد بولز فجر اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

شهدت المباراة تقدم نيويورك ريد بولز مبكرا عن طريق خورخي روفالكابا قبل أن يعادل ماتيو سيلفيتي النتيجة لصالح إنتر ميامي.

وساهم ليونيل ميسي في صناعة الهدف الثاني لزميله جيرمان بيرتيرامي في الدقيقة 55 ليمنح فريقه التقدم الأول على ملعبه الجديد.

ونجح البديل الواعد أدري ميهميتي في تسجيل هدف التعادل لنيويورك ريد بولز في الدقيقة 77 وهو هدفه الأول في الدوري الأمريكي، بعد تمريرة متقنة من زميله جوليان هول البالغ من العمر 18 عاما.

وحاول ليونيل ميسي حسم اللقاء في عدة مناسبات أبرزها تسديدة في الدقيقة 49 مرت بجوار القائم وركلة حرة مباشرة في الوقت بدل الضائع، تصدى لها الحارس إيثان هورفاث ببراعة.

كما شهدت المواجهة إلغاء هدفين للفريقين بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

المصدر: الألمانية + مواقع التواصل الاجتماعي
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

