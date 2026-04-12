مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.. الموعد والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم الآسيوية القمة المنتظرة التي تجمع الهلال السعودي ونظيره السد القطري على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

وتأتي هذه المواجهة عقب فترة من الانتظار، إذ فرضت التوترات الأمنية التي خيمت على المنطقة مؤخرا تغييرات في الأجندة الرياضية؛ حيث استقر قرار الاتحاد الآسيوي على تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا الشهر الماضي، ليتم نقله إلى "الدورة المجمعة" التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

وتلقى نادي الهلال ضربة قوية قبل المباراة، حيث سيغيب المهاجم الأورغوياني داروين نونيز عن صفوف الهلال في هذه المواجهة الحاسمة، بسبب الإيقاف الناتج عن تراكم البطاقات.

موعد مباراة الهلال القادمة ضد السد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

ستقام مباراة الهلال القادمة ضد السد في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، الاثنين 13 إبريل/نيسان الجاري على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، كما أن المباراة منقولة عبر قنوات الكأس.

السد القطري يسافر إلى السعودية استعدادا لمواجهة الهلال

وغادرت بعثة فريق السد القطري القدم، صباح السبت إلى مدينة جدة، استعدادا لمواجهة الهلال، وذكرت صحيفة "الراية" القطرية أن بعثة السد تضم 24 لاعبا وهم: سعد الدوسري، ومشعل برشم، ويوسف البلوشي، وكريم محمد، وبيدرو ميغيل، ورومان سايس، وأحمد سهيل، وباولو اوتافيو، وطارق سلمان، وأوجستين سوريا، ومحمد كمارا، ورافا موخيكا، وأكرم عفيف، وهاشم علي، وجيوفاني هنريكي، وكلاودينهو، وروبرتو فيرمينو، ويونس الحناش، وعلى أسد، وجافيرو ديلروسون، وخوخي بوعلام، وحسن الهيدوس، ومحمد البكري، وعبدالله اليزيدي.

وكان فريق السد قد واصل تدريباته، أمس الجمعة على الملعب الفرعي بالنادي، عقب الفوز بنتيجة (3-1) على السيلية في الجولة الحادية والعشرين من دوري نجوم بنك الدوحة.