4700 سعرة يوميا.. ما النظام الغذائي لملاكمي الوزن الثقيل؟

قد يبدو أن تغذية ملاكم ما من الوزن الثقيل تعد مهمة أسهل من نظرائه الأخف وزنا، على اعتبار أن الأول غير ملتزم بحدود صارمة للوزن.

لكن الحقيقة المؤكدة أن تغذية هؤلاء الملاكمين العمالقة وضمان تزوديهم بالطاقة الكافية من أجل تحمل برامج التدريب الشاقة التي يخضعون لها استعدادا لخوض النزالات الكبيرة، ليس أمرا سهلا على حد تعبير موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطاني.

النظام الغذائي لملاكمي الوزن الثقيل

وعلى سبيل المثال يعتمد ملاكم بحجم البريطاني تايسون فيوري بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، على جدول تدريبه على استهلاك سعرات حرارية تتراوح بين 3500 سعرة أيام التدريب مقابل 2700 في أيام التعافي، وقد تزيد أو تقل حسب النظام الغذائي المعتمد.

وقال أنتوني برسلي الطاهي السابق لفيوري "حديثنا عن الوزن الثقيل لا يعني أننا نستطيع أن نكون بأي وزن، بل يجب النظر إلى الخصم، وعليه قد نحتاج لأن نكون أثقل أو أخف قليلا".

وأضاف "قمنا فعلا بتخفيف وزنه وكان الأمر سهلا لأن تايسون يتدرب بجد ويلتزم بنظامه الغذائي"، وكان ذلك قبل نزاله ضد ديريك تشيسورا في 4 ديسمبر/كانون الأول 2022 وفيه وصل فيوري إلى معسكر التدريب بوزن 294 رطلا (133 كيلوغراما) وكان يهدف النزول إلى 268 رطلا (121 كيلوغراما).

وزاد "كنت أحرص على تزويده بالطاقة الكافية ليتمكن من اجتياز تلك الحصص التدريبية، كما لم نغفل الترطيب"، بالتعاون مع خبير التغذية جورج لوكهارت.

وعمل الثنائي سويا على ضمان حصول فيوري على الكميات المناسبة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون لخسارة الوزن مع الحفاظ على طاقة كافية لمقاتل ضخم يستعد لنزال من 12 جولة (36 دقيقة من القتال عالي الشدة).

النظام الغذائي اليومي لتايسون فيوري:

الإفطار: فواكه، شوفان، بيض مخفوق، نقانق ديك رومي قليلة الدهن.

الغداء: لفائف دجاج يونانية كبيرة مع صلصة تزاتزيكي.

العشاء: معكرونة بنودلز البيض، سلمون.

وجبات خفيفة قبل/بعد التدريب: زبادي، فواكه، غرانولا، مخفوقات بروتين.

6 لترات سوائل يوميا

من جهته أكد خبير التغذية مارك أليسون أن ملاكمي الوزن الثقيل يفقدون سوائل أكثر من غيرهم، وبعد عدة اختبارات لمعرفة معدل التعرق تبين أنهم يحتاجون إلى أكثر من 6 لترات من السوائل يوميا.

وقال أليسون الذي يعمل مع الملاكم أنتوني جوشوا، عن كيفية حساب السعرات "ملاكمو الوزن الثقيل مختلفون. بعضهم كبير الحجم لكنهم غير نحيفين، وآخرون أنحف يحاولون زيادة الوزن".

وأوضح "لنأخذ مثال على ملاكم يزن 115 كيلوغرام ويخوض حصتين تدريبيتين يوميا تشملان 12 إلى 15 جولة تدريب قتالي، إضافة إلى الجري وتمارين القوة، نحسب كل شيء بالغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. في الأيام الكبيرة قد يصل استهلاك الكربوهيدرات إلى 6 غرامات لكل كيلوغرام".

وتابع "أما البروتين فنستهدف نحو 2 غرام لكل كيلوغرام، والدهون بين 0.9 و1.1 غرام، وعند الحديث عن ملاكم بوزن 115 كيلوغراما، هذا يعني 230 غراما من البروتين (920 سعرة)، و115 غراما من الدهون (1035 سعرة)، و690 غراما من الكربوهيدرات (2760 سعرة)، أي ما مجموعه 4715 سعرة يوميا.

وأشار أليسون إلى أن هذه الأرقام إرشادية ولا تتحقق بدقة دائما.

النظام الغذائي اليومي لأنتوني جوشوا:

الإفطار: عصيدة شوفان مع تمر وشوكولاتة داكنة وعسل، فواكه، 3–5 بيضات مسلوقة، خبز.

الغداء: دجاج، أرز أو معكرونة، سلطة خفيفة.

العشاء: لحم أحمر، خضروات.

العشاء الخفيف: مكسرات برازيلية، زبادي، شوكولاتة داكنة، عسل، عصير كرز.

وجبات خفيفة: مخفوقات بروتين، سموذي فواكه، زبادي، غرانولا، مخفوق موز وزبدة فول سوداني.

فيوري يتحدى جوشوا

وبعد فوزه على الروسي أرسلانبيك محمودوف في النزال الذي جرى الليلة الماضية على ملعب توتنهام هوتسبير بقرار إجماعي من الحكام، أعلن فيوري تحديه لمواطنه جوشوا ودعاه لمواجهته في نزال.

وقال فيوري "أريد أن أمنحكم النزال الذي كنتم تنتظرونه جميعا. أريدك يا أنتوني جوشوا، لنقدم لمحبي الملاكمة ما يريدونه، لنقدم لهم معركة بريطانيا. هل تقبل التحدي؟".

وجاء رد جوشوا سريعا وأجاب متحديا "لم أواجه أبدا مشكلة في الصعود إلى الحلبة معك. سأقف أمامك في الوقت المناسب. لن تملي علي أفعالي".