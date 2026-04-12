شاهد.. الزلزولي يسجل هدفا رائعا وبيتيس يواصل نزيف النقاط بالدوري الإسباني

واصل ريال بيتيس هدر النقاط رغم افتتاح الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي التسجيل في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام مضيفه أوساسونا (1-1) اليوم الأحد، في المرحلة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح الزلزولي التسجيل للفريق الزائر في الدقيقة (7)، وأدرك أصحاب الارض التعادل قبل نهاية الشوط الاول بفضل الكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وفشل ريال بيتيس في حصد النقاط الثلاث للمباراة السابعة تواليا في سسلسلة حقق خلالها 5 تعادلات مقابل خسارتين، علما أن انتصاره الاخير يعود إلى المرحلة الرابعة والعشرين بفوزه على مايوركا (2-1).

ورفع بيتيس الذي سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، وبات مهددا بخسارة مركزه في حال فوز سلتا فيغو السادس بفارق نقطتين على ضيفه ريال أوفييدو في وقت لاحق.

في المقابل، حقق أوساسونا التعادل للمرة الـ 12 هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع.

ويلعب لاحقا أيضا ريال مايوركا مع رايو فايكانو، وأتلتيك بلباو مع فياريال، وتختتم المنافسات، غدا الاثنين، بلقاء ليفانتي مع خيتافي.