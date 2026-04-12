زيادة جماهير الزمالك في مواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية الأفريقية

أعلن نادي الزمالك المصري تلقيه إخطارا بزيادة عدد تذاكر مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، والمقرر لها، الجمعة المقبل، في إياب قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) إلى 45 ألف تذكرة.

وفي بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، قال الزمالك إنه بناء علي رغبة الجماهير، فقد تلقى النادي موافقة بزيادة أعداد الجماهير في المباراة التي ستقام باستاد القاهرة بحيث حصلت القلعة البيضاء علي 14 الف تذكرة إضافية في مدرجات الدرجة الثالثة.

وأضاف البيان: "بناء على هذا الاتفاق نطالب جماهير نادي الزمالك العظيمة من حائزي تذاكر الدرجة الأولي يمين أن تقوم باسترداد القيمة المالية لهذه التذاكر، وتم التنسيق مع شركة تذكرتي علي استرداد قيمة تذاكر الدرجة الأولى يمين وطرح الأعداد الزيادة خلال الساعات المقبلة".

وكان الزمالك قد فاز ذهابا على شباب بلوزداد في الجزائر بهدف، ويسعى للوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز به في 2019 و2024.