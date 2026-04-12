شاهد.. طرد وإلغاء هدفين في مباراة مثيرة بين اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي بكأس الكونفدرالية

أجبر أولمبيك أسفي المغربي مضيفه اتحاد العاصمة ⁠الجزائري على التعادل السلبي ⁠في ذهاب قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، اليوم السبت.

وغابت الفعالية عن صاحب الأرض طوال المباراة قبل خوض مباراة الإياب في ⁠ملعب المسيرة، الأحد المقبل، وذلك رغم الضغط الهجومي المبكر لاتحاد العاصمة بطل نسخة 2023.

وطالب لاعبو اتحاد العاصمة باحتساب ركلة جزاء لصالح أحمد خالدي في ⁠الدقيقة 20 لكن الحكم المصري أمين عمر منح اللاعب بطاقة صفراء بداعي ادعاء السقوط قبل أن يستدعيه حكم تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة بداعي وجود ركلة جزاء لأصحاب الأرض لكن عمر أشار باستئناف المباراة.

وبعدها بخمس دقائق اقترب اتحاد العاصمة من ‌هز شباك الضيوف إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية وتسديدة من حسام غشة.

وسنحت أخطر فرص الشوط الأول لاتحاد العاصمة في الدقيقة 41 عبر تسديدة غشة التي مرت من المدافعين وخرجت إلى جوار المرمى.

وأتيحت فرصة خطيرة لأسفي، الذي يشارك في الكونفدرالية لأول مرة وحقق المفاجأة وصعد لقبل النهائي، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن دفاع اتحاد العاصمة تدخل في اللحظة ⁠الأخيرة وأبعد الكرة.

وسجل زكريا دراوي هدفا لصاحب الأرض ⁠في الدقيقة 54 من ضربة رأس متقنة من داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي اصطدام الكرة بجسد الحكم.

كما ألغى الحكم هدفا ثانيا في الدقيقة 79 بداعي ⁠وجود تسلل على المدافع حسين دهيري قبل أن يلعب الفريق الزائر بعشرة لاعبين في الدقيقة 80 بعد طرد الحارس ⁠حمزة حمياني بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة ⁠80 بداعي صفع أحد مدافعي اتحاد العاصمة بقبضة يده.

وكاد البديل درامان كاماغاتي القادم من ساحل العاج أن يفتتح التسجيل لاتحاد العاصمة قرب النهاية بضربة رأس متقنة لكنها مرت إلى جوار القائم.

وبعدها بدقيقتين ‌أطلق أحمد خالدي تسديدة قوية أبعدها يوسف المطيع الحارس البديل لأسفي إلى ركلة ركنية لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ويلتقي الفائز من الفريقين مع المتأهل من ‌مباراة ‌قبل النهائي الأخرى بين الزمالك المصري، بطل الكونفدرالية مرتين، وشباب بلوزداد الجزائري بعد فوز الزمالك (1-0) في الجزائر في مباراة الذهاب، أمس الجمعة.