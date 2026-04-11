توفي مشجع لنادي نوتنغهام فورست الإنجليزي بشكل مأساوي عقب مباراة الفريق أمام بورتو البرتغالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، التي أقيمت على ملعب "إستاديو دو دراغاو".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشجع يبلغ من العمر 84 عامًا ويحمل الجنسية الإنجليزية، مشيرة إلى أن الوفاة يُعتقد أنها حدثت لأسباب طبيعية.

وأفادت معلومات نقلتها قناة (اس أي سي) أن الوفاة أُعلنت في ساحة الجنرال هومبرتو ديلغادو عند الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي بعد منتصف الليل، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى معهد الطب الشرعي في بورتو.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1-1، حيث افتتح ويليام غوميش التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 11، قبل أن يدرك نوتنغهام فورست التعادل بعدما سجل مارتيم فرنانديز هدفًا بالخطأ في مرماه إثر تمريرة خلفية من مسافة 40 ياردة.

وفي الشوط الثاني، سجل إيغور خيسوس هدفًا لصالح فورست في الدقيقة 62، قبل أن يقوم الحكم بإلغائه بداعي وجود خطأ لصالح الحارس دييغو كوستا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 16 أبريل، لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

بيريرا: الحسم في ملعبنا أمام بورتو

وأعرب فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق نوتنغهام فورست، عن سعادته بنتيجة التعادل مع مضيفه بورتو البرتغالي، أمس الخميس، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي.

وأصبح يتعين على كلا الفريقين تحقيق الفوز في مباراة الإياب، التي تقام بملعب (سيتي غراوند) الأسبوع المقبل، من أجل الصعود للمربع الذهبي في البطولة.

وفي حديثه عقب المباراة، قال بيريرا إن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على نتيجة المباراة مفتوحة، مشيرا إلى أن التركيز الآن منصب على مباراة الفريق ضد ضيفه أستون فيلا، بعد غد الأحد، بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف المدرب البرتغالي: "في المباراة القادمة على أرضنا، أمام جماهيرنا، لدينا فرصة للتقدم في البطولة. لكن أولا، لدينا مباراة ضد أستون فيلا، وسيكون لجماهيرنا دور بالغ الأهمية في دعمنا".

وأوضح بيريرا: "إنهم فريق قوي للغاية، خاصة عندما يلعبون على أرضهم، لكن بالنظر إلى وضعنا، أنا سعيد لأن لدينا فرصة لحسم المواجهة لمصلحتنا، فالوضع لا يزال مفتوحا".

وشدد مدرب نوتنغهام فورست بالقول: "لم ينته سوى الشوط الأول فقط، وسوف ننافس بقوة للتقدم. الآن يتعين علينا أن نبدأ التفكير في مباراة أستون فيلا".

يشار إلى أن نوتنغهام يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم الحالي.