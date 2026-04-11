شاهد.. أودينيزي يضرب ميلان بثلاثية في الدوري الإيطالي

بعد سقوطه خارج الديار بهدف نظيف أمام نابولي في المرحلة الماضية، تلقى ميلان خسارة ثانية تواليًا للمرة الأولى هذا الموسم، على أرضه أمام أودينيزي (0-3)، السبت، ضمن المرحلة 32.

وأحرز أهداف الضيوف كل من دافيدي بارتيساغي في الدقيقة 27 بالخطأ في مرمى فريقه، والهولندي يورغن إيكيلينكامب (37) والفرنسي أرتو أتا (71).

وتجمّد رصيد ميلان عند 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن نابولي الثاني الذي يحل ضيفًا على بارما، غدًا الأحد.

ويعاني فريق المدرب ماسيميليانو أليغري من أزمة نتائج في الفترة الأخيرة، فبعد خسارة واحدة في أول 25 مرحلة بالدوري، تلقى أربع هزائم في آخر سبع مراحل، ما أفقده عمليًا فرصة التتويج بلقب الدوري.

وبات ميلان يبتعد بفارق تسع نقاط عن جاره وغريمه إنتر المتصدر (72) الذي يواجه مضيفه كومو الرابع (58)، الأحد.

وقال أليغري في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "يجب أن تجعلنا هذه الهزيمة ندرك أن تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا بات مهددًا".

أما أودينيزي، فحقق انتصاره الثاني في آخر ثلاث مباريات مقابل تعادل، فرفع بذلك رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

فيرونا يقترب من الهبوط

وواصل تورينو نتائجه الإيجابية بإسقاطه ضيفه فيرونا (2-1). ويدين تورينو بانتصاره الـ11 في الدوري لمهاجمه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (6) ولاعب وسطه تشيزاري كازادي (50)، في حين حمل هدف فيرونا الوحيد توقيع الاسكتلندي كيرون بوي (38).

ورفع تورينو الذي حقق انتصاره الثالث في آخر أربع مباريات مقابل هزيمة واحدة، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المقابل، تأزم موقف فيرونا بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر، إثر تلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي. وبات الفريق على مشارف الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث تفصله 9 نقاط عن منطقة الأمان مع تبقي 6 جولات فقط على نهاية المسابقة.

كالياري يتغلب على كريمونيزي بهدف

كما تخطى كالياري ضيفه كريمونيزي 1-0 بهدف سيباستيانو إيسبوزيتو (63).

وحقق فريق جزيرة سردينيا انتصاره الأول بعد ثماني مباريات في الدوري بواقع تعادلين وست هزائم، رافعًا بذلك رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 27 نقطة لكريمونيزي في المركز السابع عشر على أبواب منطقة الهبوط.